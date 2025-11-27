Mazón, ausente en el discurso de investidura de Llorca, su probable sucesor

Un protagonista ausente. El todavía presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha acudido al debate de investidura celebrado este jueves desde las 11 de la mañana, cuando ha comenzado el discurso del candidato a sucederle, Juanfran Pérez Llorca.

Mazón no ha ocupado su escaño en las Cortes para escuchar las propuestas de su probable sustituto. Fuentes de su entorno afirmaban que tiene previsto asistir a la votación del candidato, prevista para la tarde. Posteriormente, el mismo president ha confirmado públicamente esta información.

Si eso es así, el todavía presidente en funciones se perderá, también, las intervenciones de los síndics de Jose Muñoz, del PSPV; Joan Baldoví, de Compromís; José María Llanos, de Vox; y Nando Pastor, del PP recientemente designado como portavoz parlamentario tras oficializarse la candidatura de Llorca, quien ocupaba este cargo, como aspirante a jefe del Consell.

Un ambiente hostil

Lo cierto es que Mazón, con su ausencia, ha evitado (de momento) una recepción hostil, tanto fuera como dentro del parlamento autonómico. En los exteriores de la cámara se han concentrado, una vez más, decenas de personas para reprochar la gestión del ejecutivo autonómico durante el día de la dana del año pasado, que causó 229 muertos en la provincia de Valencia.

Entre los gritos se escuchaban mensajes de “asesinos”, y algunos manifestantes mostraban una imagen de Llorca con las manos manchadas de sangre, idéntica a la que hasta hace pocos días exhibían con el rostro de Mazón. Las protestas se han mantenido una vez iniciado el debate.

A su vez, los familiares de las víctimas de las inundaciones, que desde los días posteriores a las inundaciones se movilizaron para exigir su dimisión, han sido invitadas a seguir la sesión dentro del hemiciclo, donde previsiblemente el todavía presidente en funciones habría sido señalado con su presencia.

Pese a su ausencia en esta primera parte del debate, la sesión estará marcada por los reproches de la oposición contra su gestión y contra su Consell, también en funciones, a la espera de una posible remodelación si Llorca acaba siendo investido con los votos de PP y Vox.

Mensaje

El presidente en funciones ha publicado un mensaje en sus redes sociales a las 11:30 considerando que "es fundamental que este proceso", en referencia a la investidura, "se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate". "Por ello", ha añadido, ha decidido "acudir al pleno una vez finalicen las intervenciones de los grupos", reconociendo así su protagonismo involuntario en esta jornada.

Presencias

Mazón no ha sido el único diputado ausente este jueves. Por parte del PP también estaba sin ocupar el escaño de la alicantina Marisa Gayo, enferma; y, en el PSPV, Cristina Martínez, diputada por Valencia, tampoco ha asistido por estar de baja, según fuentes de su formación.

Más allá de los diputados autonómicos, en la zona de invitados se han podido ver a otros protagonistas. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se ha sentado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien a su vez estaba al lado de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

El diputado provincial por Alicante y alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, muy cercano al candidato a presidente, también estaba seguía el debate en directo; Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat (miembro del núcleo próximo a Mazón); la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de Albatera, Ana Serna; la secretaria general de Més, Amparo Piquer; el sindicalista Vicent Mauri, de Intersindical; o la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez.

En las Cortes también se han dejado ver protagonistas políticos como el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; o el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. La pareja del candidato a ser investido, Juanfran Pérez Llorca, ha sido la única familiar que ha acudido a la sesión, según fuentes del partido.