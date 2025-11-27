Pérez Llorca, el alcalde orgulloso que busca un perfil propio

Apenas una década después de tomar la vara de mando como alcalde de Finestrat, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes de la Marina Baixa, junto a Benidorm, Juanfran Pérez Llorca (1976) llegó este jueves a las Cortes Valencianas para ser investido como presidente de la Generalitat, después de la forzada salida de Carlos Mazón por su polémica gestión de la dana tras un año marcado por las críticas de las víctimas, con protestas masivas, y los continuos cambios de versión sobre qué hizo aquel trágico 29 de octubre.

A simple vista, Pérez Llorca lucía traje oscuro con corbata a juego. Aunque él, durante un discurso inicial que se prolongó una hora clavada, intercalando mensajes en su valenciano de cuna y en castellano, se encargó de exhibir ese tono municipalista del que ha presumido hasta la fecha, el que se ha labrado tras mayorías arrolladoras, que le permitieron saltar a la Diputación de Alicante en 2019 y de ahí a las Cortes en 2023.

Recordó que durante su intervención aún es alcalde de su pueblo, subrayando que en ese cargo lo importante es “estar”, un mensaje que se interpretó como una enmienda a Mazón, al que no se vio en su escaño y al que, eso sí, no aludió en ningún momento de manera directa. Indirecta, sí. Lo hizo al pedir perdón, sin ambages, con claridad, a las víctimas de la trágica dana que dejó 229 muertos, en un intento de marcar un difícil antes y después. Ellas escucharon el mensaje de cerca: con representantes en la zona de invitados del hemiciclo, donde también se dejó ver la ministra Diana Morant, y un grupo a las puertas de las Cortes, en una nueva protesta.

"No saben quién soy"

Pérez Llorca, en su búsqueda de un perfil propio en un mandato señalado por la dana y sus consecuencias políticas, también hizo por mostrarse humilde, marcando distancia también con las actitudes exhibidas desde el escaño más noble del Parlamento durante la primera parte de esta legislatura. “Millones de personas en la Comunidad aún no saben quién soy”, reconoció el popular, tras una carrera política muy vinculada a la provincia de Alicante, donde ha sido concejal (desde 2003), alcalde (desde 2015), diputado provincial (entre 2019 y 2021) y hombre de peso del PP durante la presidencia de Mazón, su “padrino” en política hasta ahora.

No fue hasta 2021 cuando dio el salto a la política autonómica, primero a nivel orgánico (como vicesecretario de Organización hasta las últimas elecciones autonómicas, cuando ascendió a “dos” del partido liderado por Mazón). Esa cita con las urnas le permitió llegar a las instituciones valencianas, como diputado autonómico a mediados de 2023 y un año después como síndic del PPCV tras los cambios en el Consell propiciados por la salida de Vox, ordenada desde Madrid, por la gestión de los menores migrantes.

Máxima atención

Las miradas de aquellos que en su día fueron socios de los populares en el Consell y ahora son aliados necesarios fueron las que más pendientes estuvieron de Pérez Llorca durante su intervención de este jueves en el pleno de investidura. Máxima atención, pero ni un solo aplauso, y eso que el aspirante a presidente verbalizó las esperadas cesiones a los de Abascal: desde obras hidráulicas, con nuevas presas, limpieza de barrancos y el rechazo al Pacto Verde (como ya hizo Mazón para aprobar los presupuestos de este 2025), a políticas migratorias, donde Pérez Llorca se detuvo especialmente, intentando poner el espejo a la izquierda para amortiguar un discurso que negó que fuera “racista”.

Y lo hizo recordando las políticas que se siguen en países europeos del entorno, aunque sin entrar en detalles, y también en comunidades no gobernadas por el PP ni por Vox, como País Vasco y Cataluña, haciendo referencia incluso a unas declaraciones de Salvador Illa sobre la necesidad de regularizar la llegada de migrantes. En ese tramo contrapuso conceptos como la integración y el racismo, con alusiones sin concretar a cifras de delincuencia, o la generosidad frente a la permisibilidad, con palabras sobre el respecto a los “valores” más propios.

Cesiones y promesas

Pero como Pérez Llorca no quería acabar su discurso inicial entre cesiones a los ultras de Vox, dejó para el final las promesas en caso de salir investido, dando una evidente continuidad a las políticas impulsadas por el gobierno de Mazón. Quiso, según dijo, mirar al futuro, poniendo a todos los valencianos en el foco. Para ello, se comprometió a impulsar mejoras en Sanidad (con más espacios para liberar las Urgencias en los grandes municipios), en el acceso a la universidad (con un primer año gratis) y en fiscalidad (con más deducciones autonómicas extensibles a más ciudadanos).

Y así, tras las exigidas cesiones a Vox y entre promesas de un futuro de corto recorrido (poco más de un año, como máximo, hasta las próximas elecciones), Pérez Llorca volvió a su escaño en la bancada popular. Situado, aún, en segunda fila, debajo de la alcaldesa de València, María José Catalá, y encima del asiento vacío que hasta la fecha ha ocupado Mazón.

Regresó una hora después de dirigirse al estrado para pronunciar un discurso en el que quiso huir de la crispación política, de la lucha por el relato, o eso se afanó en defender. Y en el que intentó recalcar su perfil más municipalista, el del político cercano, con la mano tendida a las críticas y a las propuestas de la oposición, exhibiendo esa cualidad de negociador con la que llegó al Parlamento valenciano hace poco más de dos años, entonces para ser un diputado más. Ahora, poniendo encima de la mesa el “pacto de las Cortes”, para ser el octavo presidente de la Generalitat.