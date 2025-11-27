El PSPV rechaza a Llorca por ser "el testaferro de Mazón" y le sitúa como "uno más" de Vox

No ha sido una sorpresa que el PSPV haya anunciado su rechazo a la candidatura de Juanfran Pérez Llorca. Ahora bien, lejos que el relevo de Carlos Mazón pudiera suponer una rebaja de tono de los socialistas, la réplica de José Muñoz en el debate de investidura evidencia que la presión no cesa situando al candidato como el "testaferro" del actual 'president', llamándole "cómplice" de la "mayor corrupción moral", "empresario con traje de alcalde asesorado por condenados de la Gürtel" o afeándole que ha ligado su futuro a "lo peor de la política española", Santiago Abascal.

Muñoz ha dibujado sobre el presidenciable la sombra de varias manos como un control sobre sus futuribles responsabilidades: la de Mazón, la del líder de Vox y la de las responsabilidades de la dana sobre su Consell. Así, ha hecho un perfil de quien aspira a tomar las riendas del Palau de la Generalitat como el "número 2" de Mazón, de ser "los mismos políticos con las mismas políticas" que estuvieron el 29-O, haciendo un repaso por algunos de sus consellers que se mantienen en el cargo y, por supuesto, de alguien dependiente de Vox.

El síndic socialista ha empezado su intervención en la tribuna refiriéndose al 'president' en funciones, la primera mención que ha recibido Mazón en las Corts este jueves, cuyo nombre no había sido mencionado por el candidato, quien aspira a relevarlo, en todo su discurso anterior. "¿Se avergüenza de él el PP?", ha comenzado preguntándose. La dimisión del jefe del Consell no le despeja de la actualidad y acto seguido, Muñoz ha calificado a Llorca como "el testaferro de Mazón", "la persona interpuesta" y recordando que "nunca el número dos ha venido a limpiar nada", sino "a tapar las vergüenzas".

Esa vinculación con Mazón ha estado hasta en el nombre propuesto por el dirigente socialista para el pacto que tiene con Vox. Pese a que Llorca ha planteado que se llame "Pacto de las Corts", Muñoz ha pedido que sea "el Pacto de la Perla", en referencia a la canción de Rosalía que el president dimitido puso en su historia de Instagram y que posteriormente cambió. "Una perla de mucho cuidado", ha explicado ante un pacto que, ha indicado, "es tan vergonzante que no se han atrevido ni a hacerlo público".

Abascal, "el jefe de todo"

Pero si a algo le ha vinculado el futuro de Llorca es a Vox. Pese a que los voxistas no se habían referido al discurso del presidenciable en el momento en el que ha subido a la tribuna, Muñoz ha visto claro que las palabras dadas por el aspirante han sido claramente al dictado de Abascal, al que ha situado como "el jefe de todo", y a quien ha calificado como "lo peor de la política española, quien representa el racismo, la lucha contra la modernidad, acabar con los derechos". "A eso ha unido su futuro" ha indicado.

De hecho, ha llegado un momento en el que Muñoz más que una reprimenda, le ha lanzado un aviso en torno a sus potenciales socios forzándoles a dejar de ser una "derecha moderada, conciliadora y dialogante" y que están "vendiendo el alma al diablo". "Su discurso es el epitafio, se ha encargado de decir lo que le está marcando la extrema derecha, no deja de ser uno más de ellos", ha indicado, al tiempo que le ha advertido que lo único que está haciendo Vox es "dejarle que se coman el marrón" para beneficiarse ellos.