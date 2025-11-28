“Madrid siempre ha sido el crupier del Estado y hoy es un peligro para la unidad”

Carlos Arenas Posadas (Sevilla, 1949) sostiene que la historia de España es “una renovación constante de El gatopardo”, un país donde cambian los protagonistas pero no los mecanismos que permiten a las élites conservar el poder. El historiador ha presentado en la Sede Ciudad de la UA su ensayo El estado pesebre, acompañado por el catedrático emérito Antonio Escudero, una obra que rastrea desde la Edad Media hasta hoy la continuidad de la corrupción, el desequilibrio territorial y la impunidad institucional.

Pregunta: ¿Qué le llama más la atención de la persistencia de la impunidad y las prácticas extractivas de las élites a lo largo de cinco siglos?

Respuesta: Lo que más me sorprende es la impunidad con la que las élites se mueven, cómo los recursos de poder que atesoran sirven para obtener rentas, ganancias y dividendos al margen del mercado, de una consideración normal de la economía. Tienen poder y ocupan los aparatos del Estado. Tienen la capacidad para imponer reglas y llevarse rentas. La impunidad va unida a la corrupción, que se manifiesta de múltiples maneras: desde el botín de guerra de la Edad Media hasta la reserva en los mercados en los siglos XIX y XX, o las puertas giratorias de la actualidad y los acuerdos con empresas para que no haya competencia y los negocios generen enormes beneficios.

P: ¿En qué momentos históricos cree que estuvo más cerca de romperse la continuidad del poder de las élites y cómo lograron neutralizar esos intentos?

R: Ha habido momentos. Por ejemplo, en las dos Repúblicas y en la Transición española. En la Primera República Federal hubo un momento en el que cupo esa posibilidad. Siempre que esto ocurre, las élites recurren a las armas que tienen a mano: las armas militares en la Primera y en la Segunda República, o las judiciales y mediáticas, que es lo que ocurre ahora. La historia de España es una renovación de El gatopardo, en la que cambian las caras para mantenerse en el poder. Las armas están siempre, ya sean de guerra, judiciales, mediáticas o políticas.

P: ¿Por qué todas las corrupciones terminan reforzando el mismo poder?

R: Todas las corrupciones desembocan en lo económico, tienen ramificaciones políticas y culturales. Afecta a las élites, que, como decía Habermas, tienen la capacidad de crear cultura y modos de pensar. Vemos que la derecha y la ultraderecha tienen una audiencia importante entre gente que asume esa estrategia económica porque le viene bien. No pagar impuestos es interesante, el individualismo y la competitividad atroz entre la gente les benefician. Hay capital humano y social suficiente para empoderarse sobre las clases populares. Hay clases medias que suscriben el mensaje de las élites. Los sociólogos lo llaman el “franquismo sociológico”. Es lo que Franco consideraba su mayor ambición, crear una clase media en España. No pagar impuestos, vivir de la renta de los pisos o hacer trampas en los negocios es muy franquista y lo asume mucha gente en España, la que vota a la derecha.

P: ¿Qué coartadas contemporáneas reemplazan hoy a la guerra y la religión como mecanismos de poder?

R: Hay medios que intentan socavar al Estado de derecho. La religión sigue teniendo una importancia decisiva, hace una labor benéfica de sustituir el Estado de bienestar por la beneficencia. Y las entidades pararreligiosas, que en Andalucía conocemos bien, como las cofradías, actúan como grupúsculos de derecha que buscan que las relaciones sociales jerárquicas se mantengan por delante de las transversales. Usan símbolos que dicen que son del acervo popular para adormecer la conciencia crítica de la gente. La radio y la prensa, con el machaque de las ideas, quizá hayan sustituido al púlpito, y tienen gran importancia en la formación de conciencias.

P: ¿Sigue vigente hoy la relación centro-periferia o simplemente ha adoptado formas más sutiles?

R: Andalucía y la Comunidad Valenciana estamos en la periferia, con Madrid en el centro, que se está convirtiendo en la gran autonomía independentista de España. A lo largo de la historia, los territorios españoles se han dividido por la diversidad de modelos productivos. No ha sido lo mismo el campesinado vasco, el hortelano alicantino o el terrateniente andaluz. Ni la nación española en el siglo XIX ni la democracia actual han sabido democratizar esas características. Unos territorios se han beneficiado más del pesebre del Estado y otros han metido menos la mano en ese pesebre. Unos han tenido más capacidad de influir sobre las decisiones políticas centrales, como los señoritos andaluces, los siderúrgicos vascos o los industriales del textil catalanes. Madrid siempre ha sido el crupier del Estado y se ha convertido en un peligro para la unidad de España.

P: ¿Confirman los casos recientes que la corrupción sigue siendo una constante en la estructura del Estado?

R: Evidentemente sigue siéndolo. Lo era en la Edad Media, por los que decían que eran los parientes del rey; también con la gente que formaba parte de las camarillas de Isabel II y de su segundo marido, en los negocios de ferrocarriles y en el tráfico negrero; o con los grandes lobbies del norte cuando se perdió Cuba. Igual ocurrió con quienes financiaron la guerra de Franco o con los que se cambiaron de carreta en la Transición. Antes se compraban los títulos y los cargos de nobleza. Ahora ocurre en los tribunales, como pasa con las eléctricas y la banca, o en la política, donde entra la corrupción por las puertas giratorias o por quienes hacen favores a los corruptores. Se habla poco de los corruptores. En el siglo XVII se compraban los cargos como un crédito al rey y ahora tenemos otros escándalos. La corrupción tiene fórmulas muy variadas y se repite década tras década, siglo tras siglo.

P: ¿Ha limitado Europa el viejo “capitalismo castizo” o solo lo ha desplazado a otros ámbitos?

R: La entrada en la UE ha aumentado los mecanismos de regulación de los mercados. Tenemos instituciones que velan por la limpieza del mercado y la competencia, que han emitido cientos de informes y sentencias denunciando la corrupción. Los casos de las empresas más poderosas terminan en nada porque los jueces les dan la razón. Regular el mercado molesta a la derecha, que no quiere ningún tipo de regulación. Quieren ser como Milei y su motosierra, que la impunidad siga presente. La derecha tiene prisa por echar a este Gobierno, que tiene sus defectos, para que los negocios campen como lo han hecho durante la historia de España. El franquismo, por ejemplo, era tremendamente débil con los poderosos.

P: ¿Qué condiciones básicas permitirían superar ese “Estado pesebre” y avanzar hacia una democracia más inclusiva?

R: Más democracia, más participación ciudadana en los asuntos que le competen, más transparencia, más bonhomía en las élites económicas y, sobre todo, más igualdad de oportunidades. En el fondo, lo que ocurre es que los modelos económicos y sociales son muy extractivos, unos pocos tienen casi toda la riqueza. La igualdad de oportunidades debería beneficiar a quienes no heredan, no tienen patrimonio, van al colegio y a la universidad pública o quieren hacer una carrera en la judicatura sin disponer de dinero. No es difícil, simplemente es cuestión de ponerse y el futuro será más halagüeño.