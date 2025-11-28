La conspiranoia de Alvise Pérez en Alicante

El Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante ha acogido este viernes un mitin de Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), una formación ultra gestada a través de las redes sociales y que en las últimas elecciones europeas, celebradas en junio de 2024, logró tres representantes en el Parlamento Europeo (dos de los cuales, los que siguieron al propio Alvise Pérez, han desertado ya de la formación).

Ante 600 personas, Alvise Pérez ha clamado “contra la partitocracia” y ha dibujado un presente catastrófico. Por ejemplo, sus colaboradores han presentado un “software de inteligencia artificial” para garantizar la “limpieza” de los recuentos electorales, según SALF bajo sospecha, pese a que esta formación logró un exitoso resultado electoral en las elecciones europeas que fue totalmente inesperado.

Alvise Pérez también ha defendido la “deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales con o sin antecedentes”, ha defendido las políticas de los líderes ultraconservadores Nayib Bukele (El Salvador) y Viktor Orbán (Hungría) e incluso ha alertado de una situación de “paso previo a una confrontación bélica con Marruecos”, mensaje que le ha servido para defender la promoción del servicio militar a través de incentivos fiscales para quienes lo realicen. “Además, es una aventura ir a hacer la mili con tus amigos”, ha dicho.

En estos momentos, Alvise Pérez cuenta con dos procedimientos en el Parlamento Europeo para que le sea retirada la inmunidad con la que cuenta como eurodiputado. El último fue solicitado por el Tribunal Supremo, que lo investiga por posible financiación irregular de su partido. El anterior lo pidió también el alto tribunal tras la acusación de acosar en redes a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.