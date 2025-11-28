La izquierda alternativa desembarca en la Vega Baja

Con la mirada en las elecciones municipales de 2027, representantes de formaciones de izquierdas se encontraron este viernes en Daya Vieja para, según rezaba el cartel de la convocatoria, “hablar de las cosas que importan" a la ciudadanía. No es casual que dos diputados en el Congreso, Àgueda Micó (de Compromís y "ex" del grupo Sumar) y Nahuel González (Esquerra Unida), la síndica adjunta de los valencianistas en las Cortes y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas; y la también exconsellera Rosa Pérez, coordinadora de EUPV, hayan visitado la localidad menos poblada de la Vega Baja.

Daya Vieja, que cuenta con 700 habitantes, es el único municipio de la comarca con un alcalde de Compromís, José Vicente Fernández. El Centro Joven de la localidad, un espacio de titularidad municipal, ha acogido la tertulia protagonizada por los políticos más distinguidos y una mesa posterior, en la que han participado concejales y exconcejales de la comarca. Ambas mesas las ha moderado la concejala alicantina de Compromís Sara Llobell,

Pocas diferencias se han hecho visibles en un acto con pretensiones de unidad. Sin embargo, hay una, no menor, si se observa la insistencia de Iniciativa, uno de los partidos que integran la coalición Compromís, en “explorar en todo el País Valenciano candidaturas transversales y de unidad”, decía Aitana Mas antes de estas reuniones. Sin embargo, desde Més, el partido con más peso dentro de la coalición, creen que este debate “aún no tiene sentido”, afirmaba Àgueda Micó, aunque reconocía que “hay que hablar de cooperación para mejorar las vías de entendimiento”.

En clave comarcal

Aunque la política autonómica ha ocupado un espacio importante en el encuentro, destacada también por los representantes de EUPV, el acto se celebraba en clave territorial con la participación de invitados como el exalcalde de Torrevieja con Los Verdes (2015-2019), José Manuel Dolón. Sobre la unidad de la izquierda en clave municipal, explicaba que este entendimiento ya se ha dado en ocasiones anteriores, y ahora tienen la intención de renovarlo y que tenga un resultado electoral más favorable para sus intereses.

Sara Llobell, José Vicente Fernández, Carlos Bernabé, José Manuel Sanz y José Manuel Dolón. / INFORMACIÓN

José Manuel Sanz, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Almoradí, planteaba analizar la realidad de la comarca a través de sectores como la agricultura, las infraestructuras para las inundaciones, las “carencias de la sanidad pública” o la propuesta de “municipalizar servicios básicos”. El problema de acceso a la vivienda, también presente en la comarca, se nombraba para plantear que se aborde “como un bien primario y no como un negocio” desde los ayuntamientos. Carlos Bernabé, exconcejal en Orihuela con la formación Cambiemos, que integra a los diferentes partidos de la izquierda alternativa al PSOE, pedía “vertebrar” la Vega Baja tratando sus “problemas compartidos” como “el modelo turístico y urbanístico”, según él “insostenible”, y proponía “enterrar tópicos” como el del “rechazo al valenciano”, “que no solo se limita a la comarca”.

El anfitrión de la cita, José Vicente Fernández, alcalde de Daya Vieja, nombraba también deficiencias como la ausencia de transporte público en la comarca, así como “propuestas desde el ámbito municipal para mejorar el día a día”. Un ejemplo destacado eran las iniciativas para promocionar la energía renovable.

Con estos planteamientos, y con la unidad de la izquierda como telón de fondo, las diferentes formaciones emitían desde la Vega Baja propuestas en una de las comarcas de tradición más conservadora de la Comunidad. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas, Compromís y Unides Podem no llegaron a sumar 8.000 votos por separado, un 6% del total, menos de la mitad que Vox y muy lejos del PP, que alcanzó el 46 % de los apoyos.