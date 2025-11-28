Morant redobla su presencia en Alicante y ordena un giro estratégico tras la caída de Mazón

Diana Morant ha regresado este viernes a Alicante en un clima político que se ha transformado por completo en las últimas semanas. La dimisión de Carlos Mazón por su controvertida gestión de la dana y la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente, ambos dirigentes nacidos en la provincia, han provocado un movimiento inmediato en la estrategia socialista, que ya se deja notar en el diseño territorial de la secretaria general del PSPV.

Morant ha encadenado en una semana y media cuatro actos en Alicante: el homenaje del 25N junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la entrega de los Premis Sant Joan Humà este viernes en Sant Joan d’Alacant; el Comité Nacional de este sábado en el ADDA; y un encuentro el próximo miércoles sobre vivienda en la Sede Ciudad de la UA. Un despliegue que no es casual, ya que forma parte del viraje interno que impulsan los socialistas en esta nueva etapa.

Morant ha llegado a las 20.23 horas al restaurante de Sant Joan en el que se ha celebrado la entrega de premios, recibida por el secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, y por Esther Donate y Eva Delgado, en representación de la agrupación local. “Gracias por venir, hemos montado un sarao importante”, le han dicho antes de entrar en el auditorio al ritmo de “Berghain”, de Rosalía, una imagen con inevitable lectura política tras la despedida musical de Mazón en Instagram con “La perla”, una letra repleta de dardos, que después rectificó por otra canción de la artista catalana: “Divinize”.

Giro estratégico

Fuentes próximas a Morant reconocen que la sucesión en la Generalitat ha operado como catalizador interno. “La dimisión de Mazón y la investidura de Pérez Llorca han sido un punto de inflexión. Tenemos que cambiar nuestra estrategia de oposición”, admiten.

Esas mismas fuentes señalan que “El Ventorro sigue presente”, pero alertan: “No podemos limitarnos a eso”. El PSPV debe reordenar su discurso, ampliar sus marcos de ataque y actualizar su relato para disputar el liderazgo sin anclarse únicamente a la crisis de la dana.

Este diagnóstico contrasta, al menos en el plano formal, con la línea pública expresada por Morant tras el debate de investidura de Pérez Llorca. La líder socialista calificó el relevo de “más de lo mismo” y aseguró que “no cambia nada”, manteniendo el vínculo directo entre el nuevo presidente y Mazón al que ya se agarraba la dirección del PSPV durante las últimas semanas. Esa dualidad de discurso duro en público y reajuste estratégico en privado define el momento político en el que entra el principal partido de la oposición, consciente de que la caída del expresidente obliga a replantear mensajes, ritmos y prioridades.

Morant acelera su estrategia en Alicante tras la caída de Mazón /

Premios con carga política

En Sant Joan, el PSOE local ha celebrado la primera edición de los Premis Sant Joan Humà, una iniciativa que ha nacido con el propósito de reconocer a entidades y colectivos que han destacado por su solidaridad, su defensa de los derechos sociales y su compromiso cívico.

Los galardones, siete en total, han puesto el foco en quienes colaboraron durante la dana de Valencia, en la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, en la cultura, el movimiento asociativo o la defensa de los derechos LGTBI. En las intervenciones ha aflorado un mensaje contra la extrema derecha, sus discursos de odio y la misoginia que denuncian haber visto crecer en los últimos años.

La presencia de cargos del PSPV ha sido amplia. Al margen de Morant, han asistido el síndic en las Cortes, José Muñoz; el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell; la senadora Rocío Briones; el alcalde de Alcoy, Toni Francés; José Antonio Amat y Mayte García, los alicantinos con más peso en la Ejecutiva nacional de Morant; el secretario de Organización provincial, Alejandro Luengo; los diputados autonómicos Yaissel Sánchez y José Díaz; las diputadas provinciales Yolanda Seva y Raquel Marín; la portavoz municipal en Alicante, Ana Barceló, acompañada por concejales como Emilio Ruiz, Trini Amorós y Victoria Melgosa; además de otros representantes socialistas como Eva Montesinos o Toñi Serna.

Comité Nacional

La presencia de Morant en Sant Joan forma parte de una secuencia que alcanza su punto más relevante este sábado, cuando el PSPV celebre en el ADDA su Comité Nacional, el máximo órgano entre congresos. Será la primera vez que este órgano se reúna en Alicante y la propia secretaria general ha justificado la elección por la necesidad de responder desde el territorio que simboliza, a su juicio, la “anomalía democrática” que vive la Comunidad Valenciana. Morant ha venido sosteniendo que la candidatura de Pérez Llorca es “un relevo impuesto” por el PP y Vox “a nivel nacional” por Feijóo y Abascal.

El recorrido territorial de Morant se completará el miércoles 3 de diciembre con un acto sobre vivienda en la Sede Ciudad de la UA. Bajo el lema “Ací estem per l’habitatge”, la secretaria general participará en un encuentro con representantes de la sociedad civil e instituciones políticas para abordar una de las áreas que el PSPV quiere convertir en bandera en esta nueva etapa.

La dimisión de Mazón después de la crisis de la dana, la investidura de Pérez Llorca con Vox sin modificar el equilibrio de poder y el repliegue estratégico del PSPV para reconstruirse desde Alicante conforman un nuevo escenario. Morant busca abrir otro relato de oposición mientras sus colaboradores asumen que la etapa política de la Comunidad Valenciana ha virado.

El Comité Nacional de este sábado confirmará hasta qué punto el PSPV se siente preparado para competir en un tablero donde ya no está Mazón, pero donde la sombra de su gestión, y de su caída, seguirá condicionando a la política valenciana durante mucho tiempo.