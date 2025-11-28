Las peticiones de los alcaldes de Alicante para Pérez Llorca: estabilidad, diálogo y reactivación de proyectos clave

El relevo en la Generalitat abre un nuevo escenario político que los principales alcaldes de la provincia observan con una mezcla de expectativas y exigencias. Del PP al PSOE, los municipios reclaman a Juanfran Pérez Llorca estabilidad institucional, diálogo con todas las administraciones y una gestión centrada en la transparencia y en las necesidades reales del territorio. A ello se suma un amplio catálogo de peticiones concretas que van desde colegios, centros de salud o vivienda pública hasta infraestructuras estratégicas, proyectos culturales, mejoras hídricas o compromisos económicos pendientes.

Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), pide al nuevo presidente que mantenga la línea de “dedicación, transparencia y rigor” que, sostiene, ha demostrado hasta ahora Pérez Llorca. En el plano general, reclama que la Generalitat atienda “los desafíos sociales y económicos” y dé respuesta a “las demandas principales de la ciudadanía”, con una agenda estable y centrada en la gestión.

En el ámbito estrictamente municipal, Barcala sitúa como prioridades consolidar la “senda de crecimiento económico” y la creación de empleo, además de impulsar los nuevos centros de salud y colegios proyectados en la ciudad. Reclama también que se ejecuten en tiempo infraestructuras estratégicas como la Ciudad de la Justicia y la Estación Central del TRAM y que el Consell avance en la construcción de vivienda pública, incluidas las más de 200 previstas dentro del Plan Vive.

Elche

Desde Elche, Pablo Ruz (PP) destaca la “implicación” y el “compromiso” de Pérez Llorca con la ciudad, resaltando la relación personal y política que mantienen desde hace años. Ruz recuerda que “ha sido coordinador provincial del partido y secretario general” y que su confianza en el nuevo presidente es plena. “Tenemos mucha esperanza, estamos contentos y satisfechos”, señala, incidiendo en que Pérez Llorca siempre le ha transmitido que “pida lo que haga falta”.

El Ayuntamiento ilicitano mantiene sobre la mesa un conjunto de proyectos cuya ejecución quedó pendiente tras la salida de Carlos Mazón de la Generalitat. Se trata de 36 actuaciones valoradas en 34 millones de euros entre subvenciones, programas y compromisos de pago aún no ejecutados, como la reconversión del centro cultural de Las Clarisas en sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana o la implantación del tranvía. El equipo de gobierno ilicitano confía en que el nuevo Consell garantice la continuidad de estas inversiones y acelere su tramitación.

Torrevieja

Eduardo Dolón (PP), que a su vez es diputado autonómico, sostiene desde Torrevieja que la investidura de Pérez Llorca permitirá a la Comunidad Valenciana “continuar con la estabilidad y mantener la reconstrucción como máxima prioridad” y apunta que lo que necesita ahora el territorio es “estabilidad institucional y política” y “continuidad en la gobernabilidad”. Confía en que el nuevo presidente sea “cercano con todos los municipios alicantinos, valencianos y castellonenses”, que gestione “muy bien los recursos de la Generalitat” y que actúe “como el presidente de todos los valencianos”.

En el caso de Torrevieja, recuerda que la Generalitat mantiene en marcha actuaciones de gran impacto. Cita el Plan Vive, que prevé más de 800 viviendas públicas protegidas destinadas a jóvenes, familias y colectivos vulnerables; la mejora de las instalaciones del Hospital Universitario de Torrevieja; la residencia para personas con discapacidad de la avenida Delfina Viudes; y la rehabilitación de la histórica Fábrica de Hielo y la construcción del edificio anexo en el proyecto del entorno de las Eras de la Sal. Añade además la reactivación del desdoblamiento de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja, con una inversión prevista de 180 millones de euros para reducir la congestión del tráfico y mejorar la conexión con el interior.

Orihuela

En Orihuela, Pepe Vegara (PP) señala que encara la nueva etapa “con confianza y con ganas de seguir trabajando juntos” y destaca que la experiencia de Pérez Llorca como alcalde es “un valor importante” porque quien ha gestionado un municipio “sabe lo que necesita la gente” y entiende la relevancia de tomar decisiones “pensando en los problemas reales”. Defiende que la cercanía, la estabilidad y la buena gestión son la base para avanzar y afirma que esa visión municipalista será “de gran utilidad al frente de la Generalitat”.

En el caso de Orihuela, subraya que hay actuaciones y retos concretos que requieren continuidad del Consell. Cita la necesidad de completar proyectos ya iniciados, como el nuevo colegio y el futuro centro de salud de Orihuela Costa, e impulsar mejoras en infraestructuras clave como la CV-95 y la CV-91. Reivindica también reforzar la inversión en la comarca, especialmente en materia hídrica, y mantener la defensa de los agricultores y regantes, que, sostiene, seguirán siendo una prioridad absoluta para el municipio.

Benidorm

Desde Benidorm, Toni Pérez (PP), a su vez presidente provincial del PP y de la Diputación, apunta que el nuevo presidente debe presidir el Consell “tal y como lo ha venido haciendo en Finestrat y como es: con cercanía, entrega y con rigor”. Espera que avance “con éxito en la reconstrucción”, que mantenga firmeza para reclamar lo que necesita la Comunidad Valenciana “aunque el Gobierno de España siga empeñado en dar la espalda” y que sea tenaz en el cumplimiento del programa electoral con el que el PP obtuvo la mayoría en 2023, un mandato que, sostiene, representa “el mejor servicio” a una sociedad que votó por el cambio frente a “los desmanes de los partidos del Botànic”.

Toni Pérez destaca además que Pérez Llorca “conoce muy bien la realidad de todos y cada uno de los municipios de la Marina Baixa”, algo que consideran garantía de tranquilidad porque, afirma, tendrá muy presentes sus necesidades. Recuerda su perfil municipalista y la sensibilidad que ha mostrado hacia las demandas y circunstancias de los ayuntamientos.

En cuanto a las prioridades locales, el gobierno municipal confía en que el nuevo Consell dé continuidad a los proyectos ya comprometidos: la segunda fase del centro cultural; las infraestructuras educativas del Ausiàs March y el IES Pere Maria Orts; y las inversiones previstas en materia hídrica y sanitaria, “fundamentales para mejorar los servicios en Benidorm y en el conjunto de la Marina Baixa”. A ello suma la atención prioritaria al turismo, la principal industria de la ciudad y un sector que, remarca, Pérez Llorca conoce en profundidad.

Alcoy

Toni Francés (PSOE) plantea desde Alcoy como primera exigencia que Pérez Llorca “se aleje de Vox todo lo que pueda, que rompa con Vox” y reclama que “renuncie a las consecuencias que ha tenido que hacer para ser presidente”, un camino que, advierte, “va en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana”. Defiende que la nueva etapa debe abrirse desde la moderación y la autonomía política, sin reproducir los condicionantes que, a su juicio, han marcado el relevo en el Gobierno valenciano.

En el plano municipal, sostiene que Mazón “no hizo absolutamente nada por Alcoy” y recuerda que varios compromisos previos “no se llevaron a cabo”, como la ampliación del hospital comarcal, la construcción del centro de salud, la reforma del teatro o el desarrollo de programas de vivienda. Afirma que la demanda del Ayuntamiento es mínima: “Pedimos tan poco como que lo que ya teníamos de antes no nos lo quite”. Y lamenta que “al llegar, Mazón” actuara en sentido contrario. Reivindica “lealtad con las administraciones locales” y “un diálogo honesto” para poder trabajar con normalidad, algo que, asegura, “en estos dos años y medio no ha sido fácil”. Concluye que es necesario “pasar página al sectarismo” y que el nuevo presidente “tiene que romper con las formas y el fondo”.

San Vicente

Pachi Pascual (PP) traslada desde San Vicente del Raspeig al nuevo presidente sus “mejores deseos” para que continúe el proyecto de cambio iniciado por Mazón, con el objetivo de construir una administración “más cercana a los intereses de los ciudadanos y de los municipios”. Destaca la importancia de desarrollar políticas con amplia demanda social, como la rebaja de la carga impositiva, el impulso a la vivienda pública y la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras “a la altura de lo que esta autonomía merece”. Recuerda además que Pérez Llorca dejó claro en su discurso de investidura que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana será prioritario para su gobierno.

En el caso de San Vicente, afirma que el Ayuntamiento seguirá trabajando “codo con codo” con la Generalitat para sacar adelante, con su apoyo, las obras del Plan Edificant; el nuevo centro de salud, para el que ya existe una parcela cedida; y la mejora de los servicios del hospital. En el ámbito cultural, refuerza su apuesta por el futuro centro La Yesera, cuyo proyecto está siendo modificado. Muestra también su agradecimiento por la inminente inauguración en la ciudad de la exposición “El Prado en las calles”, un proyecto de la Generalitat, la Fundación Iberdrola y el Museo del Prado. Añade que el primero de los tres grandes proyectos de remodelación urbana ha arrancado en la calle Pintor Picasso, con unas obras financiadas por la Generalitat que, asegura, supondrán un impulso decisivo al proceso de modernización en marcha.

Elda

La prioridad para Rubén Alfaro (PSOE) desde Elda es inequívoca: “Lo que le pido a Pérez Llorca es que convoque elecciones en la Comunidad Valenciana y que el pueblo decida”. Considera que, tras la dana y el “panorama político autonómico”, la convocatoria anticipada es “lo mejor que puede hacer” el nuevo presidente para restablecer la legitimidad y permitir que la ciudadanía se pronuncie.

En el plano territorial, el también líder provincial de los socialistas denuncia que Elda y el conjunto del Vinalopó han estado “completamente olvidados en inversiones y servicios” desde la llegada de Mazón a la Generalitat, y teme que ese escenario continúe con el nuevo Consell. Asegura que van “a seguir sufriendo el mismo olvido con Pérez Llorca” y vuelve a insistir en la salida electoral como vía para que “los eldenses y el resto de vecinos del Vinalopó tengan la posibilidad de decidir si quieren seguir así o cambiar a mejor”.

Santa Pola

La alcaldesa Loreto Serrano (PP) transmite plena confianza en que Pérez Llorca será “un buen presidente” y asegura que tendrá en cuenta a Santa Pola “en todas las peticiones” que puedan tener. Lo describe como “una persona justa y honesta”, “al pie del cañón”, con un conocimiento “al 100 %” del municipalismo tras su etapa como alcalde. Resalta su cercanía y la facilidad para acudir a él y expresa que se siente “orgullosa de que sea el nuevo presidente de la Generalitat”.

Las prioridades municipales pasan ahora por desbloquear infraestructuras educativas clave, como el colegio Hispanidad y el instituto de Gran Alacant, cuya licitación esperan poder impulsar. Serrano recuerda que también han presentado proyectos europeos a la conselleria y reclama avances en el nuevo centro de salud de Gran Alacant. A ello se suma un amplio listado de actuaciones pendientes de la Generalitat, desde mejoras en el puerto y el servicio de tabarqueras hasta el paseo de Santiago Bernabéu, la cantera o el varadero. “Somos un pueblo vivo que necesita muchas cosas”, afirma, convencida de que seguirán solicitándolas “todas”.

Villena

Desde Villena, Fulgencio Cerdán (PSOE) reclama que la nueva etapa garantice el cumplimiento con las víctimas de la dana, un trato leal a los municipios y una colaboración estable “gobierne quien gobierne”. El alcalde pide participación real en la toma de decisiones, transparencia en las inversiones y un Consell dispuesto a acompañar los proyectos locales sin distinciones políticas.

En el plano municipal, la petición más inmediata es una posición clara respecto al Nodo Logístico, “una infraestructura que el PP defendió públicamente en Villena antes de las elecciones” y que, sostiene, “ahora debe materializarse”. También exige recuperar la partida que conectaba la autovía A-31 con la estación de alta velocidad, suprimida en los presupuestos del anterior Consell, y coordinación con Adif para ejecutar el vial previsto entre la autovía y el AVE. A ello se suman la Ronda Suroeste, recién iniciada tras años de retraso, y el desbloqueo del colegio Príncipe Don Juan Manuel, “paralizado en tiempos de Mazón”. Cerdán plantea además la necesidad de aclarar qué residuos, supuestamente procedentes de la dana, están llegando al vertedero local, una cuestión que considera prioritaria para garantizar transparencia, colaboración interadministrativa y el derecho de Villena a conocer qué se deposita en su término municipal.

Petrer

Desde el Ayuntamiento de Petrer, Irene Navarro (PSOE) reivindica un talante abierto y dialogante en la nueva etapa, con decisiones alejadas de las siglas y una relación con los municipios basada en la igualdad de trato. La alcaldesa pide que se actúe sin sectarismos y que se atienda a los vecinos con la misma sensibilidad en todo el territorio, independientemente de quién gobierne.

Entre las prioridades municipales figura la instalación de una ITV fija en Petrer, “cuya ubicación fue valorada positivamente por los técnicos de Sitval tras visitar la zona y considerarla idónea por su cercanía a la autovía”. La iniciativa quedó paralizada por “motivos internos”, un cambio de criterio que ha llevado al pleno a aprobar una moción conjunta de PSOE, PP y Esquerra Unida–Compromís para instar a la Generalitat a reconsiderar su postura.

La agenda sanitaria incluye la ampliación y reforma del Centro de Salud Petrer I, la creación de un consultorio en el casco antiguo y una mayor dotación de especialistas en el Hospital de Elda para reducir las listas de espera. En materia de vivienda, Navarro pide que el Plan Vive incorpore incentivos para constructoras y promotoras en municipios medianos y pequeños del interior, “ya que las adjudicaciones se han concentrado hasta ahora en grandes ciudades y en la costa”.

La Vila Joiosa

Por último, en La Vila Joiosa su alcalde, Marcos Zaragoza (PP), subraya la trayectoria “cercana y municipalista” de Pérez Llorca, una forma de trabajar que esperan ver reforzada en esta nueva etapa. El regidor confía en que mantenga ese estilo de proximidad con los municipios, una constante que, destacan, ha marcado su perfil político.

La petición es que conserve “el cariño para el pueblo de Villajoyosa”, el mismo que, afirman, ha mostrado siempre en su relación con la localidad.