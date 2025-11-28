El PSPV y Compromís llevan al pleno de la Diputación de Alicante su ofensiva para exigir elecciones autonómicas

El PSPV-PSOE y Compromís trasladarán al pleno del próximo 3 de diciembre en la Diputación de Alicante una moción conjunta para exigir la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas y reclamar justicia para las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Es el movimiento institucional más explícito hasta la fecha de una ofensiva política que ambas formaciones llevan semanas activando por separado en la provincia y que ahora desemboca en una iniciativa coordinada para forzar un posicionamiento público sobre la legitimidad del actual Consell.

La propuesta pivota sobre tres ejes: devolver la voz a la ciudadanía mediante unas elecciones anticipadas, garantizar “transparencia total” en la gestión de las ayudas y los fondos solidarios vinculados a la dana y reforzar los protocolos de emergencia y prevención climática. Para los grupos provinciales del PSOE y Compromís, la crisis institucional abierta tras la dimisión de Carlos Mazón y la investigación judicial sobre la tragedia del pasado otoño han dejado sin respuesta cuestiones esenciales para miles de afectados.

“Exigimos transparencia total en la gestión de las ayudas y de los fondos solidarios” Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

El portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, insiste en que “las instituciones no pueden seguir dando la espalda a las víctimas” y remarca que “la democracia se fortalece cuando se escucha al pueblo”, motivo por el que los socialistas defenderán en el pleno que se devuelva “la palabra a la ciudadanía valenciana”. Arques reclama además “transparencia total en la gestión de las ayudas” y advierte de que las familias afectadas necesitan verdad, justicia y reparación.

“No puede haber normalidad institucional mientras no se asuman todas las responsabilidades” Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

Desde Compromís, el portavoz provincial, Ximo Perles, vincula la moción con un compromiso “con la memoria de las víctimas y con la dignidad de un pueblo que no olvida”, además de reclamar que se refuercen los protocolos de prevención y la coordinación institucional para que una tragedia como la del 29 de octubre de 2024 “no vuelva a repetirse”.

Campaña socialista

La moción conjunta llega después de que el PSPV activara, hace tres semanas, su propia estrategia para reclamar elecciones anticipadas. Los socialistas eligieron la Diputación de Alicante como punto de arranque de su campaña bajo el lema “Volem votar”, en un acto encabezado por el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, y el secretario general provincial del PSOE, Rubén Alfaro. Aquel encuentro dio paso a un calendario con más de un centenar de actos en la Comunidad Valenciana y a la presentación de mociones en ayuntamientos y plenos institucionales con un propósito: “Explicar qué ha pasado y qué no puede volver a pasar y pedir que vuelva la voz al pueblo”.

Mascarell situó Alicante como “epicentro” de una estrategia que aspira a “recuperar la Generalitat” tras un año de crisis institucional y tensiones internas en el Consell. Su mensaje apuntaba a la gestión “ausente” del Gobierno valenciano durante la dana y a lo que considera un deterioro de servicios esenciales. Por su parte, Alfaro defendió que la prioridad del partido es “la convocatoria de elecciones” y sostuvo que es “bastante injusto que al presidente lo elijan en Madrid Feijóo y Abascal”. Para el eldense, la mejor forma de desbloquear la situación pasa por que “el pueblo decida libremente”.

Intensifica la presión

El tercer bloque de la ofensiva coincide con la campaña que Compromís ha iniciado esta semana, también en la Diputación de Alicante, para exigir tanto un adelanto electoral como la depuración de responsabilidades por la gestión de la dana. El diputado autonómico Gerard Fullana vinculó directamente el relevo en la Generalitat con la falta de transparencia del anterior presidente. “El nuevo presidente no puede empezar borrando pruebas”, afirmó, en referencia a la ausencia de mensajes en el móvil de Juanfran Pérez Llorca el día de la dana, extremo que el propio dirigente del PP confirmó ante la jueza. Fullana considera que actuó “por orden de Mazón” y acusa al nuevo presidente de haber validado “todas sus mentiras” sobre los horarios y la toma de decisiones durante la emergencia.

Compromís sitúa así la exigencia de elecciones en un marco más amplio, el de la pérdida de credibilidad institucional. “La situación es tan grave que la ciudadanía alicantina y valenciana merece decidir si quiere continuar con este gobierno”, argumentó Fullana, quien anunció mociones en todos los ayuntamientos donde tienen representación. También apuntó a la trayectoria del PP en la provincia y a lo que denomina “el proceso de mazonización de la sociedad alicantina”, señalando tanto a estructuras públicas como privadas que, asegura, han funcionado bajo la influencia directa del expresidente.

En el acto intervino también la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, que centró su discurso en el diagnóstico local. “Los alicantinos no necesitamos que nos expliquen lo que supone más de veinte años de gobiernos del PP”, lamentó, criticando la desigualdad entre barrios, la dispersión de servicios y el precio de la vivienda. Llobell acusó al Consell de reproducir “el mismo modelo antialicantino” que, sostiene, ha deteriorado la ciudad en las últimas dos décadas.

Estrategia convergente

Aunque las campañas del PSPV y Compromís han avanzado por vías independientes, ambas confluyen ahora en la moción conjunta en la Diputación y en la presión institucional para forzar un posicionamiento sobre el adelanto electoral. La investigación judicial de la dana y la falta de respuestas sobre la gestión del 29 de octubre del año pasado han reabierto un marco de desconfianza que los dos partidos pretenden convertir en el eje del debate político valenciano.

El pleno del 3 de diciembre será, en este sentido, el primer gran test. Allí se verá si el PP y Vox refuerzan el cierre de filas en torno al nuevo Consell o si la exigencia de “devolver la voz al pueblo” se abre paso en un contexto marcado por la tensión institucional y el escrutinio judicial.