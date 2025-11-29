Ni un día de «tregua» para Pérez Llorca

Nadie dijo que fuera a ser un camino fácil. Y las pruebas no se han hecho esperar, por si alguien lo dudaba: llegaron en la misma «resaca» del pleno de investidura, del que Juanfran Pérez Llorca salió victorioso con los votos del PP y de Vox, tras las cesiones a los ultras, especialmente, en materia migratoria y medioambiental. Ni un día de tregua ha tenido, como era previsible, el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, que tomará posesión de su cargo el próximo martes. Parece que eso será en breve, a la vuelta de la esquina, pero hasta que llegue ese día serán muchos los titulares que mantendrán la actualidad en aquel 29 de octubre, un día marcado por la trágica dana y, en lo mediático, por la comida en El Ventorro de Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, que ha hecho correr ríos de tinta por las mentiras lanzadas desde el hasta ahora jefe del Consell y su entorno más próximo.

Mientras Pérez Llorca acudía al que ha sido su despacho en Finestrat en los últimos diez años, en un ayuntamiento en el que se ha hecho político a lo largo de dos décadas, la jueza que investiga el caso de la dana volvía a poner el foco en aquel 29-O, del que parece que será imposible escapar este mandato. En este caso, con un auto, notificado este viernes a las partes, en el que denegaba por ahora volver a citar a declarar como testigo a Vilaplana, tal y como se había solicitado por las acusaciones.

Pero hubo más. Este viernes, el juzgado también notificó la transcripción de la declaración del dueño de El Ventorro, con la que se supo que la comida terminó a las 17 horas, por lo que la tertulia posterior no fue breve, prolongándose en el tiempo hasta que los comensales dejaron el local. Mazón lo hizo, según el hostelero, «tranquilo y sin prisa» pese al drama que ya estaban viviendo miles de valencianos.

Y cuando parecía que el día, respecto a las novedades sobre el caso de la dana, ya finalizaba, se desveló un nuevo fragmento de la entrevista que la exconsellera Salomé Pradas concederá este domingo a Salvados (en La Sexta), en el que ahora defiende que, sobre las 14 horas del 29-O, le ordenaron no molestar a Mazón.

Y esto fue este viernes, pero nadie duda de que será la tónica diaria, como ha sido hasta ahora en el último año. Así será difícil que Pérez Llorca consiga imponer, aunque sea a ratos, un relato político diferente en la Comunidad, que se aleje de aquel día y de sus derivadas. Será un camino árido, repleto de sinsabores en su objetivo, pero, aún con todo, es de obligado recorrido. Intentarlo no le promete el éxito, pero no hacerlo le asegura el fracaso. Este jueves, en las Cortes, se vislumbraron cambios significativos frente a la etapa de Mazón, tanto en el tono como en los gestos (con las víctimas, para empezar), pero no debe ser más que el principio.