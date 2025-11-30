El PP contesta a Morant: "Que aprendan cómo se hacen las cosas en Alicante"

El síndic popular en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, se ha pronunciado horas después de que el PSPV celebrara su Comité Nacional en Alicante, en respuesta a las críticas de la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

Durante el acto en el ADDA, Morant aseguró que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "más de lo mismo" que su predecesor, Carlos Mazón, y denunció la "imposición" de su nombramiento por parte del PP y Vox. Además, afirmó que Pérez Llorca, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, "no representan a Alicante".

Ante estas declaraciones, Pastor ha contestado de manera contundente: "Les deseamos que lo pasen bien en Alicante y que aprendan de cómo se hacen las cosas en política en una de las provincias mejores de España, una de las grandes de la Comunidad Valenciana. Juanfran Pérez Llorca, Toni Pérez y Luis Barcala representan legítimamente a los ciudadanos alicantinos, que de manera mayoritaria les otorgaron su confianza en las últimas elecciones. Que nadie falte al respeto a Alicante ni a sus instituciones".

El síndic del PP, Nando Pastor, se saluda con el candidato Juanfran Pérez Llorca en el debate de investidura. / Fernando Bustamante

El síndic recordó que la provincia de Alicante ha sido "históricamente un territorio de buenos resultados" para el PPP y criticó al gobierno de España por "mantener a la provincia en los últimos puestos en inversiones e infraestructuras". Según Pastor, la crítica de Morant supone, además de un "agravio a los representantes alicantinos, una deslegitimación del voto mayoritario de los ciudadanos".

Con estas declaraciones, Pastor defiende la representación de los líderes del PP al frente de las instituciones alicantinas y subraya la importancia de Alicante dentro de la Comunidad.