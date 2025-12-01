Los centros de compostaje, “escasamente financiados” por la Diputación de Alicante

En el pleno ordinario de diciembre de la Diputación de Alicante, que se celebrará este miércoles, uno de los puntos a tratar será la aprobación de la convocatoria y de las bases para la concesión de ayudas para instalar centros de compostaje comunitario para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos domésticos en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La partida prevista para esta convocatoria de 2026 es de 100.000 euros, una cantidad que según el grupo socialista de la institución provincial es “claramente insuficiente para atender las necesidades reales de los municipios”. A su vez, desde el PSOE recuerdan que la cantidad máxima para cada proyecto es de 25.000 euros, una dotación que permitiría financiar únicamente a cuatro municipios, “cifra muy alejada del compromiso que debería tener la Diputación con el tratamiento de residuos y la economía circular”.

Votación en el pleno de la Diputación de Alicante. / Jose Navarro

Ante esta situación, el diputado Raúl Ruiz, también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, ha señalado que desde 2023 “no hay una convocatoria de ayudas” para este tipo de instalaciones, y en aquel momento la dotación fue de 400.000 euros. Ahora, “después de tres años sin convocarlas, es incomprensible que solo se destinen 100.000 euros, lo que reduce al mínimo las posibilidades para los ayuntamientos pequeños que quieren avanzar en la gestión sostenible de residuos”, considera el diputado.

Además, Ruiz también ha apuntado que en 2023, pese al presupuesto de 400.000 euros, “solo se concedieron ayudas por 150.000 euros en seis proyectos distintos”, y ha señalado la “tendencia descendiente” de las cantidades fijadas en las convocatorias, teniendo también en cuenta la ausencia de convocatorias en 2024 y en 2025.

Según el portavoz del PSOE, Vicente Arques, si el gobierno provincial, en manos del PP y presidido por Toni Pérez, “quiere apostar por el compostaje comunitario, tendrán que consignar bastante más que en 2025”. “Lo que no puede ser”, concluye, “es que después de tres años sin convocatorias vengan ahora con una ayuda claramente insuficiente y condicionada a futuros presupuestos inciertos”.