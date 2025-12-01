El conseller de Educación reconoce que "fue un error" irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

"No tenemos competencias en Emergencias". "No teníamos la información adecuada". Son los dos relatos a los que se ha abonado el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira Jover, en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, protagonizando un ejercicio de equilibrio político donde admitió errores como paraguas para una negación de la responsabilidad y un descargo de la misma a Ayuntamientos y Delegación del Gobierno.

Rovira admitió en la Comisión que no fue acertado irse a su casa en Alicante la tarde de la dana. Según consta en el registro de su coche oficial, a las 12:53 tomó la decisión de irse a Sant Vicent del Raspeig ya que tenía "compromisos personales". “Fue errónea [la decisión de irse a casa]. Pero si hubiera tenido la información que debería, aseguro que no me habría marchado”. Esta frase, aunque implica un reconocimiento, viene con un descargo inmediato, pues sitúa la raíz del problema no en su criterio, sino en: el "apagón informativo" del Gobierno.

El descargo de responsabilidades llegó a su pico al tras una interpelación de Junts per Cataluña, donde Rovira se defendió con una pregunta retórica: "O sea que yo como Conseller de Educación tengo la responsabilidad de velar por 800.000 alumnos y 80.000 docentes en materia de emergencias, ¿no?".

Varios diputados recordaron al director de Cheste, fallecido durante la riada, que se preocupó de los 400 estudiantes internos en el cenro. El conseller volvió a reivindicar que no tenía competencias en seguridad y dijo que falleció porque tomó "la desgraciada decisión de coger el coche".

El primer interrogatorio de la mañana fue a cargo de Águeda Micó (Compromís) a la que admitió que no dio ninguna indicación especial ni el día de la dana, ni las jornadas anteriores, para que los profesores y centros escolares extremaran la precaució. El día 30 fue la primera ocasión en que contactaron con los centros para "recabar los datos y evaluar los daños en los centros".

El escudo del apagón informativo

La estrategia de defensa del conseller Rovira se basó en insistir en una narrativa de desconocimiento, buscando transformar la decisión de marcharse en una consecuencia de ello. “No sabía que había alertas activadas cuando me marché,” sentenció.

En este punto, Rovira dijo que se fue a casa por la "falsa tranquilidad" a la Delegación del Gobierno. Alegó que las competencias eran, en última instancia, de los Ayuntamientos y que su departamento operó "en base a la información de la que disponía", o más bien, "de la que no disponía", pese a las quejas de la oposición que ha desmontado ese relato de "apagón informativo".

La argumentación más persistente de Rovira fue que Conselleria de Educación no tiene la potestad ni las competencias para abrir o cerrar centros en una emergencia, mientras que los partidos de la oposición criticaron que "incluso en un escenario de alerta roja y emergencia grave que afectaba a toda la Comunitat, su papel como conseller del Gobierno autonómico era inexistente".

Los 'olvidos' de las alertas rojas

Rovira afirmó en su comparecencia que “no se acuerda” de dos momentos cruciales que demuestran que la alerta roja fue comunicada a nivel interno del Gobierno valenciano. La primera fue la supuesta advertencia de Salomé Pradas que desveló ayer en una entrevista en Salvados. La exconsellera dijo que advirtió por la mañana en la reunión del Consell de que ya existía una alerta roja en marcha.

Rovira aseguró que “no se acuerda” de que la consellera Pradas contara a todos los consellers, en la reunión del Consell del día 29, que se estaban realizando rescates y que estaba lloviendo con mucha fuerza en zonas de alerta roja como La Ribera.

A este olvidos, tachado por la oposición de “amnesia selectiva se sumó el aviso que afectaba directamente a su cartera: Rovira declaró que “no le llegó el correo de la UV por el que cancelaron las clases el día 28,” un comunicado que llegó a 57.000 alumnos y profesores.

Empleo y prevención de riesgos

Rovira también fue preguntado sobre su rol como conseller de Empleo y Trabajo, que incluye responsabilidades directas sobre la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y la dirección del Invassat, que afecta a la seguridad de “todas las personas trabajadoras”.

La interpelación realizada por Alberto Ibáñez (Sumar) se centró en si su Conselleria había activado algún protocolo de prevención de riesgos laborales dadas las circunstancias meteorológicas extremas. La respuesta de Rovira fue consistente con su línea de defensa: “tomamos las decisiones en base a información de que disponíamos”.

Al ser preguntado directamente por la existencia de un “Plan de previsión de emergencias” específico en su ámbito, su respuesta fue concisa: “Que yo conozca, no”.

Para finalizar su intervención, y en una clara diferencia de tono con el resto de su comparecencia, Rovira sí ofreció un compromiso específico de gestión futura en el área de Educación: “A principios del año que viene estarán adjudicadas las obras para los institutos que ahora mismo están en barracones”.