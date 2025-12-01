La Diputación de Alicante activa el presupuesto para 2026

La elaboración de los presupuestos de la Diputación de Alicante para 2026 ha generado una polémica entre el PSOE y el equipo de Gobierno, integrado por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara provincial.

Según han manifestado los socialistas, “el PP rehuye el diálogo y evita consensuar los presupuestos de la Diputación”. Estos contactos se han llevado a la práctica en ejercicios anteriores, pese a que el PP contaba con mayoría suficiente, como los que se establecieron entre los populares y Compromís durante el anterior mandato, cuando la institución estaba presidida por Carlos Mazón (con el apoyo de Ciudadanos) y los valencianistas se abstuvieron hasta en dos ocasiones (en 2002 y en 2021, coincidiendo con la pandemia) tras negociar las cuentas.

Sin embargo, este tipo de relaciones no se han producido en este mandato, bajo la presidencia de Toni Pérez. Los socialistas señalan “falta de voluntad” por parte del equipo de gobierno para “trabajar de manera conjunta y transparente en la elaboración de los presupuestos provinciales”. Todo a pesar de los “escritos formales” que, según el grupo socialista, han presentado para “solicitar una reunión de trabajo previa al inicio de la tramitación presupuestaria”. Esta propuesta no ha evitado que el PP, según el PSOE, haya “decidido avanzar sin ningún tipo de contacto ni consulta con la oposición”.

Prueba de ello, argumentan desde el PSOE, es que en el pleno ordinario que se celebrará este miércoles el PP ha incluido “los presupuestos de los organismos autónomos”, en referencia a los entes que pertenecen a la Diputación pero que cuentan con autonomía para llevar a cabo funciones específicas, como Suma Gestión Tributaria o el Patronato de Turismo Costa Blanca, “sin que el equipo de gobierno haya facilitado ni convocado una sola reunión de trabajo”.

Respuesta

Desde el gobierno provincial afirman que “para poder dar luz verde a los presupuestos de la Diputación hay que aprobar primero los de los organismos autónomos”, hecho que justifica, según el ejecutivo, “que vayan a pleno esta semana”. Sin embargo, matizan que los grupos pueden presentar enmiendas, reduciendo así el debate a la interposición de estas propuestas de modificación en el pleno.

Por otra parte, fuentes de la Diputación aseguran que el gobierno provincial “nunca ha participado en la elaboración de los presupuestos de los organismos autónomos”, y señalan que son estos organismos los que elaboran sus propias cuentas “ajustándose a las mismas reglas que la Diputación”.

Presupuestos anuales

En cuanto a los presupuestos de 2026, desde el PSOE han pedido “coordinación institucional”, pero señalan que el PP “ha optado por lo contrario: tramitar unos presupuestos de espaldas a la oposición y sin respetar los tiempos necesarios para un análisis serio”, ha dicho el portavoz, Vicente Arques, antes de lamentar “no haber sido consultados en ningún momento pese a solicitarlo”.

En este caso, el equipo de gobierno ha explicado que esta semana remitirán a los grupos de la oposición el anteproyecto de presupuesto “con el fin de que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que consideren más oportunas y poder estudiarlas y asumirlas si son positivas para el conjunto de la provincia y siempre que la capacidad presupuestaria lo permita”.

Por último, afirman que el ejecutivo está “abierto al diálogo” y a la búsqueda de aquellos acuerdos que redunden en beneficio del conjunto de la provincia”, pero apuntan que, “desgraciadamente, el grupo socialista acostumbra a presentar enmiendas que solo benefician a determinados municipios, curiosamente todos gobernados por esta formación”.