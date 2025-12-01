El PP nombra a Mazón portavoz de una comisión en las Cortes Valencianas con un extra de 8.879 euros al año
El expresident es designado para la comisión de reglamento, que no se reúne casi nunca pero sí lleva aparejado más ingresos
El nuevo diputado raso del grupo popular, Carlos Mazón Guixot, no lo será tanto. El síndic del PP en la cámara autonómica, Nando Pastor, ha registrado un escrito a la mesa de las Cortes Valencianas en el que informa de varios cambios en el grupo derivados de la salida del president y del nombramiento de Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora síndic, como nuevo jefe del Consell.
El cambio más relevante es que el diputado Mazón va a ser nuevo miembro de la comisión de reglamento, además de portavoz del PP en dicha comisión. A efectos prácticos, no va a suponer un gran cambio ni una mayor carga de trabajo en el día a día del expresident ya que esta comisión, literalmente, no se reúne casi nunca.
No se trata de una comisión legislativa. En dos años y medio de esta legislatura, la comisión de reglamento no lo ha hecho ni una sola vez. Únicamente aborda los cambios en el reglamento de las Cortes, que se dan extrañamente. Ahora mismo, de hecho, hay en marcha una modificación, pero se ha presentado por lectura única, con lo que irá directamente al pleno, sin pasar por la comisión.
Lo que sí que va a suponer para Carlos Mazón es un cambio en sus ingresos. Con la nueva situación, el exjefe del Consell pasa a ingresar unos 8.879,78 euros más al año, en bruto, atendiendo al extra de 634,27 euros que perciben los portavoces de comisión.
