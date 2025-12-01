Rovira asegura que habría actuado "distinto" si hubiese tenido más información el 29O / Europa Press

Declaraciones del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, quien ha explicado que el día de la dana se marchó a Alicante en coche oficial sobre las 13 horas "por cuestiones personales y familiares". Eso sí, ha querido dejar claro que si la información hubiera sido la adecuada, su actuación habría sido "distinta". (Fuente: Congreso) Más información