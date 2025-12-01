Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENTREVISTA EN "SALVADOS"

¿Por qué Salomé Pradas miraba hacia abajo y a la derecha al contestar a Gonzo?

Te contamos qué significa desde la perspectiva del lenguaje no verbal

Salomé Pradas dirigió su mirada hacia abajo y la derecha en numerosas ocasiones durante la entrevista

J. A. Giménez

Quienes vieron anoche la entrevista en "Salvados" a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas puede que se fijaran en que, en un gran número de sus respuestas, miraba hacia abajo y su derecha. ¿Qué significa eso desde la perspectiva del lenguaje no verbal?

En la mayoría de modelos de acceso ocular, mirar hacia abajo a la derecha se asocia a:

Acceso a emociones y sensaciones internas

La persona conecta con cómo se siente respecto a la pregunta. No está buscando datos, sino procesando emociones, dudas o percepciones corporales.

Autodiálogo interno

Suele indicar que se está "hablando a sí misma". Piensa en cómo responder, se regula, revisa consecuencias o busca una formulación adecuada.

Posible vulnerabilidad o incomodidad

Mirar hacia abajo puede reflejar cierto pudor, vergüenza o necesidad de protegerse, especialmente si las preguntas tocan temas personales.

No es señal de mentira

Esto es clave. Aunque popularmente se asocie a engaño, la evidencia científica no lo respalda. Es más bien un gesto introspectivo y emocional.

Indica que la pregunta tiene carga personal

Cuando aparece con frecuencia ante ciertos temas, suele señalar que ahí hay algo emocionalmente relevante para el entrevistado.

