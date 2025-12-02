Directo: Pérez Llorca toma posesión como presidente de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca toma posesión este martes de su cargo como presidente de la Generalitat tras salir adelante su investidura la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, y una vez publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sesión plenaria se celebra a las 12.00 horas y en ella Pérez Llorca jurará el cargo como nuevo presidente de la Comunitat Valenciana. Seguidamente, se dirigirá a la cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.

Cómo será el acto

Tras la toma de posesión, el nuevo presidente de la Generalitat saldrá de Les Corts en comitiva camino al Palau de la Generalitat, donde le espera el presidente saliente -Carlos Mazón- y, a continuación, se celebra un pequeño acto en la plaza de Manises. Las mismas fuentes avanzan que antes del pleno, que comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.