Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O

El coordinador de prevención de Emergencias en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, Alonso Fernández, ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que fue él quien decidió, de acuerdo con su inmediato superior Jorge Suárez, preservar los vídeos de seguridad de los accesos al Centro de Coordinación de Emergencias del 29 de octubre. Unas imágenes que, habitualmente, se borran al mes de haberse grabado, ha explicado.

Un detalle que contrasta con la decisión de las imágenes del Palau de la Generalitat que se borraron al mes. Ya que, según alegaron fuentes de Presidencia, la ley establece que las imágenes "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales. En el caso del Palau, las imágenes se conservan solo 15 días, según un informe de la comisaria, según publicó Levante-EMV.

Alonso Fernández, citado como testigo a las 9.30 horas en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha explicado que se encarga de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. Las imágenes conservadas se corresponden con las cámaras de seguridad tanto del exterior del recinto, que incluye la zona de aparcamiento, como del interior del edificio que albergaba la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia). Unas imágenes en las que se puede ver la llegada de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, y su equipo en dos vehículos.

Las grabaciones del 29-O y cuatro días más (hasta el 4 de noviembre) se han preservado porque el testigo lo propuso a su inmediato superior ante la llegada de numerosas autoridades, los reyes entre ellos, en los días posteriores a las barrancadas y riadas que destrozaron seis comarcas valencianas.