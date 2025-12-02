El futuro Consell de Pérez Llorca, cerca de batir un récord

Cinco configuraciones en dos años y medio y un largo margen de otro año y medio para finalizar la legislatura. El Consell está previsto que sea reestructurado en breve tras la toma de posesión de nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, que se celebrará este martes después de que el pasado jueves fuera investido con los votos del PP y de Vox.

La primera remodelación del Consell en esta legislatura fue en julio de 2024. El ejecutivo, liderado por el PP e integrado entonces también por Vox, se reformuló un año después de que se constituyera, con la salida de los ultras del gobierno autonómico por orden de Santiago Abascal, por el desacuerdo con el PP en la distribución de menores migrantes llegados a las Islas Canarias entre comunidades.

El principal representante de Vox en el Consell, Vicente Barrera, dejó la vicepresidencia primera en manos de Susana Camarero, que mantuvo las competencias de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. En cuanto a la cartera de Cultura, esta la asumió José Antonio Rovira, titular hasta entonces de Educación.

José Luis Aguirre, conseller de Agricultura, fue sustituido por el hasta entonces síndic del PP, Miguel Barrachina, quien a su vez cedió esta última función al ahora presidente, Juanfran Pérez Llorca. El cambio más trascendente, dados los hechos ocurridos posteriormente, fue el de Salomé Pradas, que de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (que recayó en Vicente Martínez Mus) para asumir Justicia e Interior, competencia hasta entonces liderada por Elisa Núñez, de Vox.

Las consecuencias de la dana forzaron una nueva remodelación del ejecutivo autonómico. Salomé Pradas, fue apartada de su cargo un mes después de los hechos y Juan Carlos Valderrama la sustituyó en Emergencias, mientras que Nuria Martínez hizo lo propio en Justicia.

También fue destituida Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Sus competencias las asumió Marián Cano. Aunque el mayor protagonismo de aquella reconfiguración lo adquirió Francisco José Gan Pampols, que se convirtió en vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana.

Ya dimitido Mazón, cuando aún se hallaba en funciones, Gan Pampols confirmó su retirada anunciada. Martínez Mus asumiría sus funciones y las incorporaría a las hasta entonces ya ostentadas. Ahora, con Llorca como presidente, el Consell se sitúa a las puertas de una quinta configuración.

Otro caso de cinco cambios

Hay un precedente similar, que no idéntico, ya que en este mandato ha habido cambio de presidente, cosa que no se dio en la legislatura anterior.

Durante el segundo Botànic, con PSPV, Compromís y Unidas Podemos, en el ecuador del mandato fue nombrado Héctor Illueca como vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, sustituyendo a Rubén Martínez Dalmau. Un nuevo cambio llegó en mayo de 2022, con el nombramiento de Arcadi España como conseller de Hacienda, tomando el relevo de Vicent Soler; de Raquel Tamarit (Educación, Cultura y Deporte), sustituyendo a Vicent Marzà; de Miguel Mínguez, que asumió el papel de Ana Barceló en Sanidad; de Rebeca Torró, que se quedó con Política Territorial, hasta entonces gestionada por Arcadi España; y con la irrupción de Josefina Bueno, que se hizo cargo de Universidades, hasta entonces en manos de Carolina Pascual.

Solo un mes después la vicepresidenta Mónica Oltra dimitió de su cargo por el caso que afectaba a su exmarido, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada. Aitana Mas tomó el relevo. El último cambio llegó en octubre, cuando Mireia Mollà fue cesada como consellera de Agricultura y su cargo lo ocupó Isaura Navarro.

Seis cambios en una legislatura (2011-2015)

Sólo ha habido dos casos en los que se hayan dado más cambios que en el actual mandato. El último fue en la legislatura de entre 2011 y 2015, cuando el presidente Francisco Camps dimitió un mes después de haber logrado su tercera mayoría absoluta consecutiva. Su sucesor fue Alberto Fabra, hasta entonces alcalde de Castelló de la Plana. Esto ocurrió en julio de 2011 y a finales de aquel año María José Catalá, actual alcaldesa de València y hasta entonces regidora en Torrent, asumió Educación, que había liderado José Ciscar, quien pasó a conseller de Presidencia, vicepresidente y portavoz del Consell desbancando en este último cargo a Lola Johnson, responsable de Turismo y Cultura. La hasta entonces consejera de Presidencia, Paula Sánchez de León, fue nombrada delegada del Gobierno presidido por Mariano Rajoy en la Comunidad.

En enero de 2012, Máximo Buch sustituyó a Enrique Verdaguer en Economía, Industria y Comercio, que fue llamado desde el Gobierno de Rajoy para asumir el cargo de presidente de Adif; y en diciembre, Manuel Llombart tomó el relevo de Luis Rosado en Sanidad y José Ciscar incorporó a Presidencia Agricultura, que hasta entonces había liderado Maritina Hernández. La alicantina Asunción Sánchez Zaplana fue nombrada consellera de Bienestar Social, liderada hasta entonces por Jorge Cabré. A su vez, Juan Carlos Moragues fue nombrado conseller de Hacienda, sustituyendo a José Manuel Vela.

Pese a tantas modificaciones, aún dio tiempo a la sexta remodelación del Consell. Fue en junio de 2014, a un año de las elecciones que propiciaron la llegada del primer Botànic. Catalá substituyó a Ciscar como portavoz del Consell, y Luis Santamaría hizo lo propio asumiendo las carteras de Serafín Castellano, Gobernación y Justicia, después de que este fuera nombrado delegado del Gobierno de Rajoy en la Comunidad.

Otro precedente de seis cambios

En la cuarta legislatura autonómica (1995-1999), la primera de Eduardo Zaplana como presidente, también hubo seis remodelaciones en un Consell entonces integrado por el PP y por Unión Valenciana. La primera sustitución personal se dio cuando Marcela Miró tomó el relevo de Fernando Villalonga en Cultura y Educación.

En febrero de 1997, Diego Such sumó Empleo a las carteras de Industria y Comercio; José Luis Olivas, posteriormente presidente y recientemente fallecido, incorporó Administración Pública a Economía y Hacienda; José Manuel Castellá irrumpió como conseller de Medio Ambiente, quitándole la competencia a Maria Àngels Ramón-Llin, que se quedó con Agricultura, Pesca y Alimentación; mientras que Francisco Camps, futuro presidente, se hizo con Cultura, Educación y Ciencia, dejando a Marcela Miró solo con Bienestar Social.

El cuarto Consell llegó en marzo de 1998, con la entrada de José Ramón García Antón como titular de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, hasta entonces liderada por el exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. Casi un año más tarde, en enero de 1999, Salvador Ortells tomó el relevo de Maria Àngels Ramon-Llin, y el último cambio llegó una semana más tarde, con la entrada de Manuel Tarancón en Cultura, Educación y Ciencia, que ocupó los cargos de Camps, que fue nombrado por el ministro Ángel Acebes secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.