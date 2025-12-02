Tribunales
Las imágenes de la llegada de Carlos Mazón al Centro de Emergencias el 29-O se incorporan a la causa de la dana
Emergencias remite once meses después de la dana los vídeos de la llegada del presidente de la Generalitat al centro de l'Eliana
Los vídeos de seguridad de la llegada de Carlos Mazón al edificio del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el 29 de octubre se han incorporado ya a la causa de la dana. Unas imágenes que, habitualmente, se borran al mes de haberse grabado, pero que un funcionario decidió preservar, de acuerdo con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que declara el próximo jueves. En el vídeo se ve llegar a Carlos Mazón junto a sus asesores, Maite Gómez y Josep Lanuza, junto a dos guardaespaldas.
En el Palau de la Generalitat sí se borraron
Un detalle que contrasta con la decisión de las imágenes de acceso al Palau de la Generalitat, relevantes para saber cuándo llegó Carlos Mazón el 29-O, que se borraron al mes. Un borrado polémico aunque, según alegaron fuentes de Presidencia, la ley establece que las imágenes "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales. En el caso del Palau, las imágenes se conservan solo 15 días, según un informe de la comisaria, tal como publicó este medio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Miles de trabajadores se quedan sin jubilación pese a cotizar toda su vida: este es el motivo que la Seguridad Social no perdona
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas tras unas primeras denuncias en Aspe