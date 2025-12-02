Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y promete un Consell "no sectario"

Juanfran Pérez Llorca ya es oficialmente president de la Generalitat. El dirigente popular ha prometido el cargo desde la tribuna de las Cortes a las 12.07 minutos de este martes, convirtiéndose así en el octavo jefe del Consell en democracia. El su discurso posterior a la protocolaria toma de posesión, Pérez Llorca ha pedido el perdón a las víctimas de la dana que prometió en el debate de investidura "en nombre de la Generalitat" y por "convicción personal" y ha llamado a abrir una nueva época de "entendimiento" con estos colectivos.

La intervención del nuevo jefe del Consell ha estado muy alejada de la del jueves, cuando trazó un discurso muy crítico con la inmigración y el Pacto Verde europeo como exigía Vox a cambio de sus votos. Ya con esos apoyos en el bolsillo, el popular ha tratado de mostrarse dialogante y ha prometido un Consell "abierto, transversal y no sectario". Además, ha puesto mayor atención a temas como la vivienda, la educación o las políticas económicas.

Como había prometido, sus primeras palabras fueron para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana, a quienes ha emplazado a una "reconciliación". "Corresponde pedir ya perdón en nombre de la Generalitat. Más allá del formalismo institucional, es por convicción personal", ha dicho antes de mostrar su deseo de abrir una fase de "diálogo y entendimiento" con estos colectivos.

Pide el fin de los "debates que sólo llevan a resentimientos"

Pérez Llorca ha reconocido que "ni el día 29 de octubre ni los posteriores las administraciones estuvieron a la altura", pero ha pedido que el perdón pronunciado este martes suponga el fin de los "debates que sólo llevan a resentimientos" y que han propiciado un año de "mucha tensión y crispación".

El popular ha pedido estas disculpas públicas con Carlos Mazón presente en el hemiciclo. El ya expresident, a quien el PP ha subido el sueldo al incluir en una comisión parlamentaria, ha seguido el debate desde su nuevo escaño, en última fila y al lado de Vox. Un movimiento que, según adelantaron algunas asociaciones de víctimas, complica esta maniobra de acercamiento de Pérez Llorca.

El nuevo president ha dado algunas pinceladas de lo que será su nuevo gobierno, que irá desvelando en los próximos días. Será un Ejecutivo "abierto, transversal y no sectario". "Nunca rechazaré una idea, venga de donde venga, si resuelve un problema real. La política es un servicio, no un frontón", ha remarcado.

Ha prometido también trabajar para "recuperar la autoestima" de los valencianos y estar "al lado del pueblo", conservando la mirada de alcalde que tan a gala lleva siempre. "El espíritu que conocí siendo alcalde me acompañará siendo president", ha añadido.

En la cima de la pirámide de prioridades de su gobierno, que apenas tendrá un año y medio de mandato, ha situado la vivienda, una "urgencia" para la que ha mostrado su receta: "Más oferta, más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas".

También ha repetido la necesidad de reducir la burocracia, en línea con la promesa de aprobar una segunda ley de simplificación administrativa, de "conectar" la formación de los jóvenes con las salidas laborales para "retener talento", y de continuar bajando impuestos para "recompensar el esfuerzo" de los trabajadores. "No es ideología, es justicia", ha dicho.

Pérez Llorca ha cerrado su breve discurso, de menos de 15 minutos, asegurando que llega al Palau con una "forma distinta de gobernar" que implica "escuchar, mirar a los ojos y dar la cara" y recordando algunas de las reivindicaciones históricas de la Comunidad Valenciana, como la reforma de la financiación o el agua.

Y ha rematado incidiendo en su perfil moderado que quiere proyectar: "Creo en el diálogo y el acuerdo y quiero que mi mandato se recuerde por eso, porque todos los que estamos aquí fuimos capaces de pactar cuando todo parecía que estaba roto, porque en mitad del ruido cambiamos el paso. Sé que lo podemos hacer realidad", ha concluido.