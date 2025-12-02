La subida de sueldo a Mazón enfría el acercamiento de Pérez Llorca a las víctimas

El Partido Popular anunció este lunes una serie de cambios dentro de su estructura organizativa en el parlamento autonómico. Y dentro de los cambios, Carlos Mazón, que va a continuar como diputado de las Cortes, se convierte en portavoz de una comisión, lo que en la práctica le va a suponer una subida de sueldo de casi 9.000 euros.

Este 'premio' causó sorpresa, sobre todo, por los tiempos. Se tramitaron los cambios a escasas horas de que hoy Juanfran Pérez Llorca tome posesión como nuevo jefe del Consell, y en un contexto en el que, además, está tratando de articular un acercamiento con las asociaciones mayoritarias de víctimas.

La decisión, como podría esperarse, no ha caído bien en unas entidades que precisamente están reclamando al PP que pida a Carlos Mazón su acta de diputado para que deje de estar aforado judicialmente. "No es que no le pidan el acta, que de manera incomprensible nunca debería ser personal, sino del partido, porque no son listas abiertas. Es que encima le premian", lamentaba este lunes Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la dana.

"Son gestos muy feos", señaló en referencia a esta decisión del PP o a la campaña en vallas publicitarias que emplaza a los ciudadanos a respetar las alertas meteorológicas, un año después del tardío Es Alert durante al dana. Álvarez constata el malestar que los miembros de la asociación están mostrando en las últimas horas.

"Pediré perdón"

Tras la dimisión de Carlos Mazón, la semana pasada su sustituto Juanfran Pérez Llorca anunció un cambio de paso en la relación del Consell del PP con las asociaciones de víctimas del 29-O. Fue en el pleno de investidura en las Cortes, donde aseguró que lo primero que hará como nuevo president es pedir perdón a las víctimas en nombre de la Generalitat. Llorca, de hecho, se cruzó en los pasillos con Rosa Álvarez, y le aseguró que la llamaría pronto. Los familiares de los fallecidos constatan un cambio en las formas, pero temen que todo quede en un brindis al sol. Su exigencia, ahora, es que Mazón comparezca ante la justicia, y ese escenario se acercaría con su salida del parlamento valenciano. "Esperaremos la llamada de Pérez Llorca, a ver en qué se sustenta ese perdón, celebraremos una asamblea y haremos lo que se decida", añade Rosa Álvarez, que ayer no escondía su malestar.

9.000 euros más

Este lunes ha quedado claro que el ya exjefe del Consell seguirá como diputado en las Cortes, lo que garantiza su condición de aforado y le aleja del radio de acción de la jueza de la dana. Además, el PPCV ha situado a Mazón como nuevo portavoz en la comisión de Reglamento de las Cortes. Serán 8.879 euros más al año en 14 pagas, aunque a efectos prácticos no va a suponer un gran cambio ni una mayor carga de trabajo en el día a día del expresident, ya que esta comisión, literalmente, no se reúne casi nunca.

No se trata de una comisión legislativa. En dos años y medio de esta legislatura, la comisión de reglamento no ha sido convocada ni una sola vez. Únicamente aborda los cambios en el reglamento de las Cortes, que se dan extrañamente. Ahora mismo, de hecho, hay en marcha una modificación, pero se ha presentado por lectura única, con lo que irá directamente al pleno, sin pasar por la comisión.

El nuevo salario: 30.000 euros menos

Con la nueva situación de diputado que Mazón estrena este martes, el expresident va a tener mucha menos carga de trabajo, casi tanta como él quiera, ya que no es obligatoria la asistencia a los plenos ni el PP va a necesitar su voto para sacar adelante ninguna medida. Eso sí, sus ingresos se van a resentir.

El exjefe del Consell tuvo en 2024, último ejercicio completo en que ejerció el cargo, un salario bruto de 80.173,92 euros anual, tras una subida del 2 %. A eso se le añadían otros 11.004,24 euros en concepto de "indemnización por residencia", una "compensación por el cambio de residencia habitual que implica el nombramiento" y que no puede exceder del 14 % de las retribuciones anuales asignadas. En total, algo más de 91.000 euros.

A partir de ahora, su salario bruto anual se podría situar en 61.787,22 euros al año, atendiendo a las tablas retributivas de 2024. Es la suma de la asignación reglamentaria de todo diputado, de 35.861 euros en 14 pagas, a la que se añaden los 8.879,78 euros que el PPCV le ha incrementado al situarlo como portavoz de la citada comisión.

Además de estos ingresos, Mazón podría recibir otros 5.554,22 por dedicación exclusiva, además de una asignación de 11.491,80 euros por gastos derivados del ejercicio de la función al estar las Cortes a más de 100 kilómetros de su residencia de Alicante.