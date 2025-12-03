Diana Morant, en Alicante: “La gente nos conoce, pero necesita saber que somos un proyecto con liderazgo renovado”

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido este miércoles en Alicante que los socialistas deben presentarse ante la ciudadanía como un proyecto “de futuro” sustentado en un “liderazgo renovado”, en la línea del cambio de estrategia que el partido escenificó el pasado sábado en su Comité Nacional. La dirigente ha insistido en que el nuevo ciclo político exige “recuperar la confianza” y construir una alternativa sólida después de que los socialistas hayan asumido que no habrá adelanto electoral.

“Nos conocen en los pueblos donde gobernamos o hemos gobernado, nos conocen en la Comunidad Valenciana. Pero necesitan saber que somos un proyecto de garantía, de futuro, que hemos cambiado el liderazgo”, ha afirmado.

Morant ha resaltado que ese reposicionamiento político responde a un diagnóstico compartido por la dirección socialista: “Construimos futuro sin estar anclados en la nostalgia, con recetas nuevas”, ha defendido. “En esta dana nos han echado mucho de menos. Con Ximo Puig esto no habría ocurrido; no tendríamos 229 muertos. Eso se demostró en la dana de la Vega Baja de 2019, cuando el Cecopi se montó dos días antes”, ha señalado, ligando la gestión de las emergencias a la necesidad de “volver a situar la ciencia y la prevención en el centro de la acción pública”.

Antes de intervenir en un acto del PSPV sobre vivienda en la Sede Ciudad de la Universidad de Alicante, la dirigente socialista ha sido preguntada también por la composición del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca, cuya estructura se ha dado a conocer este mediodía. Morant ha criticado que el Ejecutivo autonómico nazca, a su juicio, bajo la premisa del continuismo. “Es un nuevo Consell que se parece mucho al viejo, un nuevo presidente que se parece mucho al anterior”, ha sostenido.

Su primer reproche ha sido para la decisión de mejorar las condiciones económicas de Carlos Mazón: “La primera medida ha sido que Mazón sea portavoz de una comisión que no se reúne y aumentar en 600 euros su salario mensual. Ya ha abierto su oficina de expresidente en Alicante y podrá contratar a dos asesores y un chófer. ¿Qué disculpas está pidiendo Pérez Llorca a las víctimas si esto no es una burla?”.

Morant ha calificado de “fake” la dimisión de Mazón y ha apostillado que el relevo no supone ningún cambio real. “Esta nueva presidencia también lo será. No tiene nada de nuevo. Todos los consellers han sido premiados, continúan. Y el núcleo duro es más duro que antes”, ha asegurado.

“Mazón sigue mandando en el PPCV y han intentado contentar a María José Catalá para que las divisiones que se han generado en el PP vayan tranquilizándose. Van premiando conforme tienen muertos a las espaldas: a Mazón, a Camarero, a Rovira… Es una vergüenza y un insulto a la ciudadanía y a las víctimas. No es un cambio de etapa”, ha manifestado, antes de rematar: “Han pedido un tiempo que no tenemos los valencianos. Por eso los socialistas estamos centrándonos en construir un proyecto alternativo para echarlos fuera”.

La secretaria general del PSPV también ha sido preguntada por el asesinato machista ocurrido este martes en Alicante, donde una mujer ha sido asesinada por su pareja. Morant ha calificado el crimen de “atroz” y ha cargado contra quienes niegan la existencia de la violencia de género. “Parece mentira que todavía haya gente que niegue una violencia que está reconocida por la ciencia, que cuenta con evidencia científica. Lo que se niega no se puede combatir”, ha afirmado.

Para la socialista, la respuesta institucional debe ir en sentido contrario al del actual Consell: “Necesitamos combatir la violencia de género. Para eso no hay que negarla, hay que construir consenso y pactos sociales para proteger mejor a las mujeres”.

Morant ha acudado al gobierno autonómico —“el actual y el anterior, que es lo mismo, con el PP y Vox”— de mantener un discurso negacionista “del cambio climático, de la violencia de género, de la pluralidad, de la biodiversidad”, y ha advertido del riesgo que, a su juicio, implica normalizar mensajes que “señalan a personas migrantes en la calle”.

“Empieza a haber violencia en esos discursos y el odio no cabe en una sociedad que quiere progresar. Lo que cabe son políticas que abracen a la ciudadanía, que les permitan vivir en las ciudades, que protejan a través de políticas de igualdad y convivencia. En eso estamos. El PSOE es justo lo contrario de lo que representa el gobierno valenciano con el PP y Vox”, manifestó.

Su intervención se ha producido apenas cuatro días después de que los socialistas dieran en Alicante el pistoletazo de salida a su nueva etapa política en el Comité Nacional, un encuentro en el que dejaron atrás la estrategia de presión para forzar elecciones anticipadas —el lema “Volem votar” desapareció del discurso— y actualizaron su mensaje con un nuevo lema, “Ací estem, ho tornarem a arreglar”.

Esa orientación conecta con el discurso expuesto este miércoles por Morant, un proyecto que se reivindica con historia, pero que quiere presentarse ante la ciudadanía como una alternativa renovada, con liderazgo actualizado y voluntad de reconstrucción del espacio progresista de cara a 2027.

La dirigente socialista ha cerrado su comparecencia con una llamada a la movilización cívica e institucional contra los discursos de odio y la negación de derechos, en un acto que ha marcado un nuevo paso en la precampaña socialista nacida desde Alicante.