La Diputación de Alicante sigue encallada en la gestión de la dana más de un año después pese a la caída de Mazón

El pleno ordinario de diciembre de la Diputación de Alicante ha vuelto a girar, más de un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024, en torno a la gestión de la dana. Ni la dimisión de Carlos Mazón ni la investidura del alicantino Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente han evitado que la institución provincial repita un debate que dura más de un año.

La sesión, corta y precedida por un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, entre ellas, la última asesinada este martes en Alicante, ha tenido como eje la moción conjunta del PSOE y Compromís que pide elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana y reclama “verdad, justicia y reparación” para las víctimas.

La moción defende que, tras la dimisión de Mazón y la designación de Pérez Llorca, se ha roto “el mandato representativo” y que la única salida para restaurar la confianza institucional es devolver la voz a la ciudadanía. En paralelo, insta a depurar responsabilidades por la gestión del 29O y a reforzar los protocolos de emergencia. El texto, mucho más duro que las intervenciones defendidas en el salón de plenos, ha servido de base a un choque político que ha vuelto a situar a la Diputación en el centro de la crisis abierta por la dana.

“Ha dimitido mal y tarde. La campaña del PP era la cara de Mazón y se ha roto la legitimidad institucional”, ha sostenido el portavoz de Compromís, Ximo Perles, quien ha defendido que el relevo en la Generalitat no es una “renovación democrática”, sino “una operación de continuidad” teledirigida desde Madrid.

En la misma línea, el socialista Vicente Arques ha recordado que “el 29 de octubre cambió la historia de la Comunidad Valenciana” y ha acusado al PP de haber pasado “un año defendiendo lo indefendible”. “Si gestionaron tan bien la dana, ¿por qué tienen miedo a votar?”, ha planteado. Arques, además, ha verbalizado el malestar generado por la designación del nuevo presidente: “¿Ha tenido voz y voto el presidente provincial del PP en esta decisión? Molesta que dos señores en Madrid decidan quién es el presidente”.

El debate, sin embargo, ha estado lejos de circunscribirse al ámbito valenciano. La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha centrado su intervención en el presidente Pedro Sánchez. “Dejen de utilizar a las víctimas como elemento partidista”, ha afirmado. A lo largo del intercambio, ha alternado referencias a la alerta del barranco del Poyo con acusaciones sobre corrupción a nivel estatal: “Ábalos y Koldo están en prisión sin fianza y todos sabemos quién es el cabecilla”.

Desde el PP, la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, ha elevado el tono y ha a la izquierda de hacer una “utilización vil y rastrera” de la tragedia. “En el Cecopi no aparece en ningún momento la figura del presidente. A ustedes eso les da igual: Mazón dimisión”, ha reprochado, antes de insistir en que fueron los valencianos quienes, en 2023, “dijeron claramente que no querían que siguiera gobernando el Botànic”. Serna ha defendido que Mazón ha asumido “la responsabilidad más grande de un político en la historia reciente” y ha cargado contra Compromís y PSOE por no aceptar el resultado de las urnas.

En el segundo turno, el intercambio se ha vuelto más áspero. Perles ha criticado al PP por “adoptar el discurso de Vox” y ha resaltado que su partido no discute ya la responsabilidad de Mazón, “que ha dimitido”, sino “las mentiras posteriores y la manipulación de la información”. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha llegado a interrumpirle con un “acabe la historia”, a lo que el portavoz ha replicado: “No es una historia, es un resumen de hechos”.

Vox ha insistido en su estrategia contra el Gobierno central y el PP ha respondido con una lista de nombres vinculados a escándalos del PSOE mientras reclamaba elecciones generales. Finalmente, la moción ha sido rechazada por los votos de la mayoría absoluta popular y el apoyo de Vox.

De forma más breve, el pleno ha abordado a continuación una segunda moción del PSOE, esta vez para instar a la Generalitat a garantizar la renovación de los cajeros automáticos en municipios sin sucursales bancarias. Los socialistas han defendido que se trata de un servicio esencial para combatir la despoblación, pero el PP la ha rechazado al considerar “falsa de la primera línea a la última” la afirmación de que los cajeros desaparecerán. Vox también ha votado en contra y Compromís ha apoyado la propuesta, repitiéndose el mismo resultado que en la anterior.

La sesión se ha cerrado con la felicitación de Toni Pérez al recién investido Pérez Llorca y al nuevo Consell, del que se ha conocido su composición en el mediodía de este miércoles. En un pleno de poco más de una hora, marcado por el regreso del debate sobre la dana, la Diputación ha vuelto a mostrar que sigue atrapada en las secuelas políticas de la mayor tragedia vivida por la Comunidad Valenciana.