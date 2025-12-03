El equilibrio territorial: así queda el “poder alicantino” en el Consell de Pérez Llorca

Pese a que el Consell que ahora presidirá Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con dos nuevas áreas de gestión y con tres nuevos consellers, la cuota alicantina se mantiene intacta respecto a la etapa anterior que lideró Carlos Mazón hasta su dimisión de ahora hace un mes por la polémica gestión de la dana.

En números, el “poder alicantino” ni gana ni pierde peso en el primer escalafón del ejecutivo autonómico. Su máximo representante seguirá siendo de la provincia. Pérez Llorca, que hasta su investidura fue alcalde de Finestrat, es el presidente de un Consell que pasa de tener nueve miembros a tener once.

Exceptuando el presidente, los alicantinos del equipo de gobierno son los mismos que había anteriormente. Marián Cano, titular de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mantiene el cargo al que accedió en noviembre del año pasado, cuando sustituyó a Nuria Montes después de que esta última fuera apartada de su cargo tras dirigirse con contundencia verbal a los familiares de las víctimas en los días posteriores a la catástrofe de la dana de Valencia, que causó 230 muertos.

La consellera de Industria, Marián Cano, en una visita a Ibi. / Juani Ruz

Cano es natural de La Nucia, localidad de la Marina Baixa, la misma comarca de la que procede Llorca, y es una de las cuatro personas que mantienen sus competencias intactas respecto a la etapa anterior. Las otras son Marciano Gómez, conseller de Sanidad; Juan Carlos Valderrama, de Emergencias e Interior; y Miguel Barrachina, titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Este último, además, se convierte en portavoz del Consell, responsabilidad que hasta ahora ostentaba Susana Camarero.

Quien sí que cambia de competencias es el otro alicantino del Consell. José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, pasa ahora a liderar Economía, Hacienda y Administración Pública. Esta última responsabilidad estaba hasta ahora en manos de Nuria Martínez, titular de Justicia, que incorpora a su poder Transparencia y Participación.

Las otras dos competencias, Economía y Hacienda, las ostentaba Ruth Merino, la única consellera apartada y por quien Mazón apostó decididamente desde el principio de su mandato tras su paso por Ciudadanos. De hecho, Merino fue la primera portavoz del Consell, pero en noviembre de 2024, con la remodelación del Consell tras la dana, perdió esta responsabilidad, que recayó en Camarero.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en la apertura del curso académico de la Universidad de Alicante. / Alex Domínguez

Rovira, natural de San Vicente del Raspeig, era el conseller considerado más cercano a Mazón. El cambio de competencias lo aleja de las polémicas que mantuvo anteriormente con el sector educativo, con las universidades o con la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ligado al PP desde su juventud, concretamente a la antigua familia zaplanista de la que también procede Mazón, tendrá continuidad con Pérez Llorca pese al cambio de competencias.

A estos nombres hay que sumar el de Raúl Mérida, que aunque no será conseller ha sido designado comisionado para la recuperación, un cargo creado por Llorca y adscrito a la Conselleria que dirige Martínez Mus para liderar la reconstrucción tras la dana de Valencia.

Poder territorial

En el nuevo Consell de Pérez Llorca sí que ha reforzado el peso de la provincia de Castellón, que suma a Elena Albalat como consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Con ella son tres castellonenses en el ejecutivo autonómico, ya que se mantienen Vicente Martínez Mus, vicepresidente y responsable de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Energía; y el citado Miguel Barrachina.

La provincia, por tanto, con más representación en el Consell, es la de Valencia, que cuenta con seis representantes. Dos de los tres fichajes proceden de esta demarcación: José Luis Díez, titular de Presidencia y vicepresidente segundo; y María del Carmen Ortí, que substituirá a Rovira como consellera de Educación, Cultura y Universidades. A las nuevas incorporaciones hay que sumar a otros cuatro consellers de la provincia de Valencia: Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Empleo, Juventud e Igualdad; Juan Carlos Valderrama, de Emergencias e Interior; Marciano Gómez, de Sanidad; y Nuria Martínez, de Justicia.