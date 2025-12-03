Henar Molinero: una leal a Camps y del sector cristiano en el núcleo duro de Pérez Llorca

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, parece dispuesto a marcar su nuevo sello incluso llegando al desconcierto. Henar Molinero, una leal al expresident Francisco Camps, regresa al Palau de la Generalitat como secretaria autonómica de Presidencia, como mano derecha. Es un guiño claro en un momento en el que, precisamente, el expresident ha regresado a la primera línea con su aspiración a liderar el PPCV.

Sea un gesto en clave interna o un fichaje en busca de su dilatada experiencia, quienes la conocen definen a Molinero como “2000 % de Paco”. Molinero tuvo un peso específico en el núcleo duro del campsismo. Desde la llegada de Camps al Palau, Molinero aparece en el entorno de Presidencia, cercana a Ana Michavila, la que fue mano derecha de Camps en sus primeros años. Como ella, también del sector cristiano del PP, casada con el empresario ferroviario Íñigo Parra (Stadler) y licenciada en Derecho por la Universidad Politécnica de Madrid, además de máster en Organización y Dirección de Empresas y en Protocolo.

Fue subdirectora de Análisis del Gabinete de Presidencia, puesto desde el que pasó a la subdirección de Organización del gabinete en 2009. Allí estuvo hasta 2011, muy cerca de Francisco Camps hasta que tuvo que dimitir empujado por su partido por los escándalos de corrupción que asediaban al PPCV.

Molinero formaba parte del círculo más estrecho de colaboradores en el equipo que lideraban Nuria Romeral, como secretaria autonómica de comunicación, y Pablo Landecho como director de gabinete. Una posición desde la que alcanzó una gran influencia sobre el expresident.

Imputada por la visita del Papa

Ya en 2005 se le adjudicó un trabajo sensible: la organización del V Encuentro Mundial de las Familias, es decir, la visita del papa Benedicto XVI los días 6 y 7 de julio de 2006 (días después del accidente de metro).

La visita hizo que Molinero creciera en el entorno del president como secretaria general de la fundación que organizó el encuentro. Pero aquel trabajo la llevó a los tribunales. Pocos colaboradores de Camps se libraron de la visita al juez aquellos años. En 2016 se abrió una pieza separada del caso Gürtel con la investigación sobre las contrataciones de la fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción en marzo de 2014.

Henar Molinero, arriba a la derecha, con los fichajes de Camps en 2009. / Levante-EMV

Entre los investigados estaba el propio Camps, además del ya fallecido expresidente de las Corts y referente del ala católica del partido, Juan Cotino, así como el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero y el secretario personal del cardenal Agustín García-Gasco y secretario de la fundación, Antonio Corbí. La causa fue archivada a finales de 2020.

Tras la salida de Camps, Molinero encontró acomodo en la administración de Alberto Fabra como directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). Allí permaneció toda la legislatura hasta la llegada del Botànic en 2015.

Pero siempre ha sido leal al president Camps. También en los malos momentos. Estuvo en la puerta del TSJ el día del inicio del juicio por la causa de los trajes, el 12 de diciembre de 2011, con algunos exconsellers, su mujer y un único diputado. Un reducidísimo séquito, tras años de gloria y mayorías absolutas.

También se la ha visto en encuentros privados de Camps con algunos de sus consellers, así como en su regreso, también en alguno de los actos que ha celebrado en los últimos meses dentro de su campaña para regresar a liderar el partido.

En todo caso, desde su salida de la esfera política en 2015, lo que ya era un perfil bajo ha continuado hasta difuminarse casi por complejo. En el ámbito profesional, su nombre aparece ligado al sector sanitario privado en Valencia.

Desde el punto de vista social, aparece entre los integrantes del consejo asesor de la Fundación Mainel, una organización vinculada al Opus Dei.