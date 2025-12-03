La izquierda afea que el Consell de Llorca lo "firma" Mazón: "No es una nueva etapa, continúa su trabajo"

El Consell diseñado por Juanfran Pérez Llorca tiene, para la izquierda, la firma de Carlos Mazón. Porque nada de agregarle el apelativo de "nuevo". O sí, pero no corresponde a la realidad. Esa es la interpretación, y crítica, que han lanzado tanto el PSPV como minutos después de la comparecencia del 'president' en la que ha anunciado su nuevo organigrama afeando que se mantengan todos los consellers salvo Ruth Merino, "probablemente la que menos responsabilidad tuvo el 29 de octubre", según ha apostillado el síndic socialista, José Muñoz.

"Pérez Llorca mantiene el mismo Consell que estaba en El Ventorro el día de la dana, premia a los que han tapado las mentiras de Mazón", ha reprochado en redes sociales la líder de los socialistas, Diana Morant. Tanto a través de redes sociales como de una declaración de Muñoz, el PSPV ha cargado contra un gobierno que señalan de "pura continuidad" respecto al que había con Mazón de quien dicen que "ha firmado" los nombramientos. "Continúa el Consell de Mazón después de Mazón", ha indicado por su parte el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Con esta confección del nuevo Consell, el PSPV asegura que las apelaciones de Llorca en su discurso de toma de posesión de "tiempo nuevo" y de "pasar página" son "retórica" y "mentira" ya que el Ejecutivo que sale "viene a continuar el trabajo de Mazón", a "guardar su herencia", señalando de nuevo a Llorca como "el testaferro" del expresident. "No se abre un tiempo político nuevo, se mantiene lamentablemente la página del 29 de octubre que sigue encerrada en El Ventorro", ha indicado el síndic de los socialistas. También Baldoví ha afeado esa referencia, negándola, a la "nueva etapa" incidiendo en que se mantienen en el Consell "los mismos".

"Puertas giratorias"

Esa generalidad se concreta en sus críticas en nombres como el de Susana Camarero, a la que PSPV y Compromís le señalan como responsable de haber gestionado las residencias el día de la dana o el servicio de teleasistencia. "Llorca mantiene como vicepresidenta a la mano izquierda de Mazón", ha lamentado el síndic socialista mientras que Compromís ha criticado que la "refuerza" pese a que actuó como "espectadora" mientras los centros bajo su competencia sufrían las inundaciones.

Otro de los nombres propios que señalan socialistas y valencianistas es la llegada de Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de À Punt, como nuevo secretario autonómico de Comunicación dentro de la Conselleria de Presidencia. "Es inaudito, una vergüenza, no es razonable", ha criticado Muñoz que ha afeado que quien dirigía la televisión autonómica ahora vaya a dirigir la línea de comunicación del gobierno. "Son las puertas giratorias del PP", ha añadido Baldoví.