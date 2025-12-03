Pérez Llorca recupera al ex de Camps Jacobo Navarro de Peralta para liderar el 'laboratorio de ideas'

El president Juan Francisco Pérez Llorca rescata para su núcleo duro a algunos cargos de confianza de Francisco Camps. Además de Henar Molinero, Jacobo Navarro de Peralta (Valencia, 1972) asume una de las tres secretarías autonómicas, concretamente, la de Análisis, Estudios y Políticas Públicas. Se trata de un perfil técnico-administrativo para el laboratorio de ideas del nuevo jefe del Consell.

Navarro de Peralta ya fue director general de Análisis y Políticas Públicas con Camps. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y funcionario de carrera del Servicio de Estudios y Planificación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Prestó servicios técnicos en la Conselleria de Territorio y Vivienda, y en la de Empresa, Universidad y Ciencia. En 2007 entró como asesor del gabinete del president de la Generalitat y en julio de 2009 asumió la Dirección General de Análisis.

En julio de 2012 fue nombrado como director general de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), dependiente de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, cargo al que accedió ya con Alberto Fabra en la presidencia del Consell. Durante su etapa en la AVAP promovió el llamado Libro Verde de la Empleabilidad de los titulados universitarios de la Comunitat Valenciana, que analiza la inserción laboral de los titulados y el ajuste entre formación y mercado, con vistas a orientar políticas educativas y formativas. También promovió que la AVAP buscase reconocimiento internacional, con intención de homologar sus procedimientos de acreditación bajo estándares europeos de garantía de calidad.

Navarro de Peralta podría ser un puente entre la universidad, administración pública e instituciones: conoce el sistema universitario (por su vinculación a la UPV), el aparato autonómico (por su paso por Presidencia) y la gestión regulatoria, por lo que tiene una visión transversal y pragmática.