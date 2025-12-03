El PP y el PSOE chocan en la Diputación de Alicante por los fondos contra la despoblación en el presupuesto… sin que se haya presentado

Un debate que sube de tono. Antes del pleno ordinario de diciembre y de la convocatoria del Debate del Estado de la Provincia en la Diputación de Alicante, el PSOE ha vuelto a la carga contra el ejecutivo presidido por Toni Pérez. Esta vez ha sido a cuenta de los fondos que el presupuesto de 2026 destinará a combatir el fenómeno de la despoblación, que en la provincia de Alicante afecta especialmente a zonas de interior como el Comtat y a pueblos de otras comarcas adyacentes.

Los socialistas han anunciado “40 millones de euros en enmiendas específicamente dirigidas a combatir la despoblación y apoyar a los municipios pequeños en 2026”. Una propuesta que ha sorprendido al PP, que gobierna la institución con mayoría absoluta y quienes se preguntan cómo es posible hablar de enmiendas antes de que el presupuesto se haya presentado.

La discusión alrededor de las cuentas de 2026 se ha intensificado estos días. Desde el PSOE acusaron al PP de “tramitar los presupuestos de espaldas a la oposición sin respetar los tiempos necesarios para un análisis serio”, mientras que en el gobierno provincial aseguran que “esta semana” remitirán el anteproyecto a los grupos de la oposición para que puedan presentar "alegaciones y sugerencias".

Pleno en la Diputación de Alicante. / Jose Navarro

Sin embargo, los socialistas se han avanzado y, a través de un comunicado, el diputado provincial Ismael Vidal, también alcalde de Fageca, ha llamado “enmiendas” a sus propuestas para “priorizar la mejora de servicios públicos, la generación de empleo local y la recuperación medioambiental y patrimonial como motores de fijación de población joven en el interior de la provincia”.

Los fondos para ayudar a los municipios de menos de 5.000 habitantes no se limitarían a una partida específica, según la propuesta del PSOE, sino que se dividirían en varias. Por ejemplo, aumentarían los fondos en mejora de la movilidad o de la gestión de los montes con ganadería extensiva o las actuaciones con incendios forestales, mientras que plantean nuevas líneas de “apoyo técnico y administrativo a los municipios pequeños” con “servicios auxiliares administrativos” o “una bolsa de técnicos de emergencias comarcales o mancomunados para municipios”.

Entre las ideas que más inversión requerirían está la construcción y rehabilitación de centros de salud, sociales y de mayores, por 8 millones de euros; la reforma, mejora y rehabilitación de casas consistoriales, por 6 millones; o la ampliación y mejora de cementerios municipales, que exigiría la inversión de un millón de euros.

Respuesta

Desde el gobierno provincial no han hecho público todavía el presupuesto provincial, aunque afirman que está “perfilado” y a la espera de “detalles”. Y explican, a su vez, también, que la lucha contra la despoblación no se refleja en un capítulo concreto, pero sí en “partidas de diferentes ámbitos como cultura, ciclo hídrico y otras”, en cuyas convocatorias “siempre se tienen en cuenta los criterios para favorecer a los municipios con menos habitantes”. Mientras tanto, concretan, “partidas como la de reto demográfico se destinan casi todas a los pueblos más pequeños”.

El exterior del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. / Héctor Fuentes

A pesar del argumento de que “la Diputación, en sí misma, es una herramienta contra la despoblación”, justifican la “dificultad de cuantificar una cantidad específica” para combatir el fenómeno, dada la transversalidad del presupuesto.

Antes de que se presenten las cuentas y de que se debatan, este miércoles se votarán los presupuestos de los organismos autónomos. Se trata de los entes que pertenecen a la Diputación, pero que cuentan con autonomía para llevar a cabo funciones específicas, como Suma Gestión Tributaria o el Patronato de Turismo Costa Blanca. Desde el PSOE criticaron que “el equipo de gobierno no haya facilitado ni convocado ni una sola reunión de trabajo”.

En el caso de los presupuestos provinciales, el ejecutivo se comprometió a recibir “alegaciones y sugerencias para estudiarlas y poder asumirlas si son positivas para el conjunto de la provincia”, aunque criticaron al grupo socialista por “acostumbrar a presentar enmiendas que solo benefician a determinados municipios”. El entendimiento sigue siendo una asignatura pendiente en la corporación provincial.