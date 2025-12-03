El PSPV apuesta por la intervención del mercado de la vivienda en el arranque de su "ronda ciudadana"

El PSPV ha elegido Alicante para abrir su “ronda ciudadana”, la nueva "etapa" política con la que pretende reconectar con la sociedad y recomponer un proyecto sólido de cara a 2027 después de dar por amortizada la vía del adelanto electoral tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Y lo ha hecho con la declaración de intenciones de que la vivienda no puede seguir tratándose como un producto financiero; si el mercado no funciona, debe intervenir la política.

Ese ha sido el hilo conductor del diálogo entre la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, que han protagonizado un acto en la Sede Ciudad de la UA cargado de mensaje político y dirigido a marcar distancia con el Consell del PP y Vox.

“La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho que exige intervención pública” Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE

Morant ha abierto el encuentro. “La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho constitucional”, ha sostenido, dejando claro que el PSPV quiere situar este terreno como uno de sus diferenciales estratégicos frente al actual gobierno autonómico. La secretaria general ha insistido en que el acceso a un hogar se ha convertido en “el problema que más angustia a jóvenes, familias y mayores” y ha reivindicado que la política “no puede mirar hacia otro lado” ante un mercado incapaz de autorregularse. El tono ha devuelto al primer plano el discurso que el partido desplegó en el Comité Nacional del sábado: virar hacia una agenda de soluciones y abandonar la fase de presión sobre el calendario electoral.

“El problema de la vivienda tiene solución si acertamos con las políticas y la cogobernanza” Denis Itxaso — Consejero vasco de Vivienda

La dirigente socialista ha amarrado el mensaje a las experiencias recientes de intervención pública: la pandemia, la crisis energética y el escudo social. “Nadie se escandalizó cuando la política actuó para salvar empleos o topar el precio de la luz. ¿Por qué sorprende que deba intervenir cuando el acceso a la vivienda se convierte en un problema estructural?”, ha planteado. Y sobre la Comunidad Valenciana, ha añadido: “El fallo no es solo del mercado. Hay un fallo político. El PP y Vox niegan la política de vivienda y han construido cero viviendas públicas”.

Rubén Alfaro, Tania Baños y José Díaz han sido los encargados de introducir el acto / Rafa Arjones

El contrapunto lo ha puesto Itxaso, representante de un modelo vasco que el PSPV quiere mostrar como ejemplo de eficacia. Si el discurso de Morant apuntaba al marco, el del consejero vasco ha bajado al detalle. “El problema de vivienda tiene solución y la tiene si acertamos con las políticas”, ha afirmado. Y esa solución, ha dicho, pasa por tres pilares: cogobernanza, acumulación de patrimonio público estable y freno a la descapitalización del parque protegido.

Frente a comunidades donde las viviendas públicas se descalifican y acaban engullidas por el mercado libre, Euskadi mantiene desde 2003 la vivienda protegida “a perpetuidad”, lo que le ha permitido construir una infraestructura social que se destina al alquiler para las generaciones con menos recursos. “Cuando viviendas pagadas con dinero público se convierten en plusvalías privadas, eso no es un debate ideológico, es insensato”, ha apostillado.

“Los precios están en máximos y miles de viviendas vacías siguen fuera del mercado” Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE en Alicante

Itxaso ha avisado además de que Europa está a punto de mover ficha. La Comisión Europea presentará en los próximos días un plan para actuar sobre las zonas tensionadas y acotar lo que ha calificado como “irracionalidad” del mercado del alquiler. “Ya no hay dudas. La intervención va a ser necesaria”, ha afirmado. Y a su juicio, la Comunidad Valenciana no podrá salir de esta crisis si no entra en ese marco de corresponsabilidad institucional que exige Bruselas.

“Hemos desarrollado a medias un derecho constitucional que exige acción pública decidida” Gabino Ponce — Catedrático de Geografía Humana de la UA

Antes del cara a cara entre ambos dirigentes, el acto ha sido introducido por la vicesecretaria primera del PSPV-PSOE, Tania Baños; el secretario provincial, Rubén Alfaro; y el portavoz de la gestora en Alicante, José Díaz. La sesión ha incluido una mesa redonda moderada por la portavoz municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló, que ha centrado el debate en el diagnóstico local: precios “históricos”, un 9 % de subida del alquiler en un año, proliferación de pisos turísticos ilegales, reducción del presupuesto municipal de vivienda y unas 15.000 viviendas vacías. Barceló se ha preguntado que si la mitad de esas viviendas salieran al mercado, ¿cuántos de los problemas actuales se aliviarían?

Rafa Arjones

El catedrático de Geografía Humana de la UA, Gabino Ponce, ha compartido otra mirada: viviendas de más de 100 metros cuadrados para hogares que rondan las 2,3 personas, un mercado que no ajusta tamaños ni precios y un Estado que “ha desarrollado a medias” el derecho constitucional a la vivienda. “No basta con regular. Hay que promover vivienda pública de verdad”, ha defendido, antes de añadir que la especulación no es solo patrimonio de los grandes fondos: “También hay pequeños propietarios que retienen viviendas heredadas fuera del mercado como un nuevo patrón oro”.

“La vivienda sigue tratándose como un activo financiero y no como un derecho social” María Rosa Meirás — Asociación Provivienda

La responsable estatal de la Asociación Provivienda, María Rosa Meirás, ha añadido que España mantiene un sistema de promoción orientado a la propiedad privada y que la vivienda se concibe como “un instrumento financiero”, lo que genera rigidez y ciclos de precios muy alejados de la capacidad real de los hogares. Ha señalado además que el 30 % del parque se destina a usos no residenciales y que provincias como Alicante concentran un 10 % de compraventas de no residentes. “La construcción es necesaria, pero no es suficiente. Sin herramientas estables y compromiso político, la oferta no se va a ajustar”, ha finalizado.

“Los barrios se vacían y muchas familias ya no pueden vivir en su propio municipio” Daniel Millor — Programa Asertos desde Quatorze–Arquitectura Sin Fronteras

El tercer ponente, Daniel Millor, coordinador del Programa Asertos de Quatorze–Arquitectura Sin Fronteras, ha trasladado el problema al terreno de la vida diaria. Ha hablado de vulnerabilidad urbana, de barrios que expulsan población, de jóvenes que ya no pueden vivir en el municipio en el que crecieron y de situaciones límite en casos de violencia machista o emergencia habitacional. “¿Qué familia alicantina puede ingresar hoy 3.000 euros para destinar un tercio a la vivienda?”, ha reflexionado.

La portavoz municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló, junto a algunos participantes en el encuentro / Rafa Arjones

Aunque el PSPV había presentado el encuentro como un espacio abierto a la ciudadanía, la presencia socialista ha sido notable. En la sala han coincidido, además de Morant, Alfaro, Baños, Díaz y Barceló, socialistas como Vicente Mascarell, Alejandro Soler, Patricia Blanquer, Miguel Soler, José Chulvi, Mayte García, Yaissel Sánchez, Mario Villar, Ramón Abad, Fulgencio Cerdán, Joaquín Hernández, Alejandro Luengo, Francis Rubio, Yolanda Seva, Raquel Marín, Emilio Ruiz, Eduardo Rodríguez, Victoria Melgosa, Miguel Millana, Eva Montesinos, Toñi Serna o María José Adsuar.

El encuentro de vivienda marca así el punto de partida de una estrategia más amplia con la que el PSPV aspira a recomponer un proyecto alternativo al del PP y Vox. Una estrategia que, según Morant, debe partir de una premisa: “Si el mercado falla, la política tiene la obligación de intervenir”. A partir de ahí, la “ronda ciudadana” protagonizará los próximos meses del socialismo valenciano en busca de una hoja de ruta sólida hacia 2027.