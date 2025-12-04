Un brindis por el periodismo y la política de proximidad en la Diputación de Alicante

La segunda edición del brindis navideño organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica en los jardines de la Diputación de Alicante ha vuelto a reunir este jueves a una amplia representación del municipalismo alicantino en una cita ya reconocible en el calendario político y mediático de la provincia. Un año después de que el encuentro inaugural estuviera marcado por la tragedia de la dana que asoló Valencia, el clima que ha presidido la mañana ha sido más sereno, aunque no exento de gestos de memoria y de compromiso público.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio por la mujer asesinada el martes en Alicante por violencia machista, un recordatorio de la responsabilidad compartida por las instituciones y los medios en denunciar y combatir esta lacra.

Bajo un ambiente distendido, con conversaciones cruzadas sobre la actualidad provincial, autonómica, marcada aún por la reciente investidura de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat, y nacional, los jardines del Palacio Provincial han ido llenándose de alcaldes y alcaldesas de prácticamente todas las comarcas. Entre ellos, ha destacado la “presentación en sociedad” de Nati Algado, nueva alcaldesa de Finestrat tras la marcha de Pérez Llorca al Consell, que ha acudido a su primera cita institucional de este tipo desde que asumió el cargo. También se ha dejado ver la plana mayor de la corporación provincial, en un ambiente más relajado que el vivido pocos minutos antes en el Debate sobre el Estado de la Provincia.

"Tenemos más de medio centenar de periodistas al servicio de la provincia y sus ayuntamientos" Toni Cabot — Director de INFORMACIÓN

Tras los saludos iniciales y las fotografías de rigor, ha tomado la palabra el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, para recordar el sentido profundo de un encuentro que nació con vocación de continuidad y que aspira a convertirse en tradición. “Nuestro periódico se basa en la cercanía, en las inquietudes de nuestra gente y de nuestros vecinos”, ha afirmado antes de reivindicar el periodismo de proximidad como una misión compartida con los ayuntamientos.

Cabot ha resaltado que INFORMACIÓN actúa como “altavoz de las reivindicaciones del primer al último municipio” y ha situado esa tarea como la columna maestra del diario, que en 2026 celebrará su 85 aniversario. En un momento en el que las fake news erosionan la confianza social, ha defendido el papel del medio fiable como referencia. “Tenemos más de medio centenar de periodistas al servicio de la provincia y sus ayuntamientos, para que se abran las puertas de las justas reivindicaciones. Nos tenéis a vuestro lado siempre”, ha remarcado antes de desear feliz Navidad.

El brindis de Información con los alcaldes de Alicante en los jardines de la Diputación / Jose Navarro

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha intervenido a continuación para agradecer que la institución albergara por segundo año este brindis impulsado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN. Dirigiéndose tanto a la corporación provincial como a los alcaldes presentes, ha destacado el papel esencial de los medios para “dar a conocer lo que hacemos” desde la administración pública.

Su discurso ha girado hacia las fechas navideñas y hacia una apelación ética: “Hoy es obligado brindar por la memoria, por el fin de la violencia en el mundo”. Ha aprovechado además la coincidencia con el 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, para lanzar un mensaje simbólico: “Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. No esperemos a que nadie vaya mal para desear un año 2026 lleno de salud”. Con ese deseo de anticipación y cuidado comunitario ha cerrado su intervención entre aplausos.

«No esperemos a que nadie vaya mal para desear un año 2026 lleno de salud» Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

El tono informal del acto ha permitido escenas poco habituales en la política provincial. La conversación distendida entre Toni Pérez y el portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha contrastado con la tensión que ambos habían exhibido minutos antes en el pleno del debate político. El presidente también ha departido después con otros representantes socialistas, en un ambiente más conciliador que el que marca el pulso institucional, mientras que otro de los gestos ha sido el brindis compartido entre Compromís, PSOE y Vox: el portavoz valencianista, Ximo Perles, ha alzado su copa junto al socialista y la representante de Vox, Gema Alemán, una estampa tan inusual como propia de un acto que pretende desactivar las aristas del día a día político.

Las conversaciones se han entremezclado entre felicitaciones navideñas y análisis rápidos sobre la actualidad autonómica tras el relevo en la Generalitat, el panorama nacional siempre convulso y los retos municipales que se avecinan en 2026. El encuentro se ha prolongado entre risas, fotografías, intercambios de impresiones y deseos de un año próspero, en el que el periodismo y la política de proximidad, como ha defendido Cabot, sigan operando como herramientas de servicio público. En los jardines del Palacio Provincial se ha trasladado un mensaje compartido: preservar el espíritu de cercanía que une a las instituciones locales con INFORMACIÓN, haciéndolo desde el compromiso mutuo con la ciudadanía a la que ambos se deben.