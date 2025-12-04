Camps desencadenado: “Aspiro a ser el candidato del PPCV en las próximas elecciones”

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, da una nueva vuelta de tuerca en su gira de regreso a la política. Si le costó meses dar el paso de afirmar que aspiraba a volver a liderar el PPCV, esta tarde, poco después de que Juanfran Pérez Llorca presentase su nuevo Consell, se ha lanzado a por la mayor: “Abro la puerta a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat del PPCV, tengo la obligación moral de hacerlo”, ha dicho a preguntas de este diario. Finalmente se ha venido arriba: “Me comprometo a ganar por mayoría absoluta”.

Camps se ha manifestado así este jueves, antes de la conferencia en la que ha realizado una nueva exhibición de movilización de sus fieles, bajo el título: “La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos”, con la que ha presentado su proyecto para 2027, un programa electoral de 21 puintos.

El exjefe del Consell sigue así en su ruta de regreso, entre pequeños encuentros en bares y agrupaciones locales y actos multitudinarios en las capitales. Una gota malaya para el PPCV, recordando la anomalía de no haber realizado este verano el congreso regional ordinario y reclamando la convocatoria de un cónclave para renovar un partido. Camps aspira a volver a presidir el partido y ahora, también la Generalitat.

El acto, anunciado desde hace semanas, ha crecido en interés tras la dimisión de Carlos Mazón, la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president y la reestructuración de equipos, donde el de Finestrat ha tenido incluso gestos de distensión hacia Camps, al repescar a antiguos colaboradores del president.

Es el caso de Henar Molinero, antigua mano derecha de Camps en el Palau y que regresa ahora como secretaria autonómica de Presidencia, en el núcleo duro de Pérez Llorca. También Jacobo Navarro de Peralta, como secretario autonómico de análisis, el laboratorio de ideas de Presidencia. El entorno del expresident, en todo caso, no ve esto como una ofrenda de paz, sino como un intento para desactivar sus pretensiones a volver a liderar el PPCV.

Sin duda, la reconciliación con Camps tendrá que ser una de las carpetas que abra Pérez Llorca una vez aterrice como president. Si quiere un congreso de sucesión tranquilo, por aclamación, ahora mismo Francisco Camps aparece como un obstáculo inevitable. Cabe recordar que tras el fin de su periplo judicial, el jefe del Consell dejó claro públicamente que quería una reparación y un regreso a la política activa. Todo eso fue antes de la dana.

Aquellos movimientos que Camps esperaba no se sustanciaron. Más bien, recibió desconsideración. Ahora el expresident reclama su espacio por las bravas, con la exigencia de un congreso donde, sin nada que perder, y con el apoyo de muchos del viejo PP que también se vieron apartados, pide que la militancia vote en primarias al nuevo presidente del partido.