Vaivén
El campsismo estrena himno con mensaje a Pérez Llorca: "Un militante, un voto"
Un fiel al 'expresident' crea una canción para exigir la convocatoria del congreso regional del PPCV, aplazado desde el verano y sin fecha
Redacción Levante-EMV
Hay quien cree que las mayorías absolutas del PP en tiempos de Aznar hubieran sido imposibles sin aquel himno que, más que pegadizo, era pegajoso. Desde entonces, los partidos buscan su santo grial, esa canción que conecte con el pueblo.
La casualidad ha querido que en la semana en que empiezan a moverse los temas que aspiran al trono del Benidorm Fest (Benidorm, comarca de la Marina Baixa, la de Pérez Llorca, para mayor detalle), un campsista pata negra ha tenido la idea de lanzar un himno para dar visibilidad a la campaña de Francisco Camps.
Y ahí está, con el estribillo "Un militante, un voto". Los grupos de whatsapp del PP echaban humo este jueves. "Es hora de decidir quién te representará. Vamos, compañeros, llegó el momento de hablar. Apuesta por tu futuro, apuesta por Francisco Camps", reza la canción.
Parece que ha sido idea de un militante de Castelló, que ha recurrido a la Inteligencia Artificial para componer una pieza de canción ligera a dos voces: masculina y femenina.
Para los no iniciados, cabe recordar que el exjefe del Consell está de gira por todo el territorio para movilizar a sus antiguos fieles y exigir la convocatoria del congreso regional para renovar los órganos de dirección del PPCV. Este jueves por la noche, de hecho, ha impartido una conferencia en València.
El partido, tras la crisis por la dana, decidió suspender el cónclave regional en verano ante las dudas que generaba el futuro de Carlos Mazón. Ahora la pelota está en manos de Pérez Llorca, que también va a heredar el liderazgo del partido.
"Mañana empieza hoy, empecemos a caminar, Francisco Camps", termina la canción.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026