La despedida de Lumbreras a Mazón tras su destitución: «Una y mil veces más volvería a hacer todo a tu lado»

El relevo de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat ha dejado sus primeras consecuencias en la estructura más próxima a Carlos Mazón. Entre ellas, la destitución de Santiago Lumbreras, uno de los cargos de mayor confianza del expresidente, que este jueves ha hecho pública una despedida cargada de afecto, reconocimiento y lealtad.

El ya ex secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, destituido en el primer pleno del nuevo Consell, ha difundido un mensaje en el que agradece a Mazón los años de trabajo conjunto y resalta su compromiso personal con él: "He tenido la suerte de compartir muchos años a tu lado. Y ahí estaré siempre".

Lumbreras, figura nuclear del círculo de Presidencia durante el mandato de Mazón en la Generalitat, expresa en su mensaje un agradecimiento que trasciende lo profesional para situarse en el plano humano. "Me quedo con todo lo vivido juntos. Aprendiendo de cada paso que dabas, aprendiendo a ser buena persona", escribe en su nota de despedida.

En un texto de marcado tono emocional, sostiene que la integridad, la calidad humana y el sentido del deber del expresidente son "su mejor legado" y reivindica la vocación de servicio público que, asegura, siempre ha guiado su trayectoria. "Una y mil veces más volvería a hacer todo de la misma manera a tu lado", concluye Lumbreras, reforzando la imagen de una relación política y personal tejida durante décadas.

La destitución del responsable de Relaciones Institucionales se ha anunciado en el primer pleno del ejecutivo de Pérez Llorca, junto al de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón, configurando así un relevo completo del núcleo de confianza del expresidente. Según ha explicado el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ambos "han entregado todas sus capacidades a un servicio enormemente exigente" y dejan sus responsabilidades con el agradecimiento explícito del gobierno entrante. A la espera de nuevos nombramientos, que se completarán este viernes en una sesión adicional, la salida de Lumbreras era un movimiento esperado dentro del proceso de recomposición del nuevo Consell.

"Tu integridad y calidad humana son tu mejor legado y siempre estaré a tu lado" Santiago Lumbreras — Ex secretario autonómico

El círculo al que pertenecía Lumbreras constituía el núcleo duro de Mazón durante su etapa al frente de la Generalitat. Formaban parte de ese equipo nombres como Cayetano García, ahora secretario autonómico de Economía, y Paco González, director general de Comunicación, cuya continuidad en Presidencia depende de los ajustes que realice Pérez Llorca. La reordenación en Presidencia se produce en un contexto marcado por el cambio de liderazgo y por la necesidad del nuevo jefe del Consell de configurar su propio equipo operativo para la etapa que ahora se inicia.

La dimensión política de los ceses se cruza, además, con los ecos aún presentes de la gestión de la dana del 29 de octubre del año pasado, un episodio que situó bajo el foco al equipo de Mazón. Durante aquel día, en el que se registraron 230 fallecidos en la provincia de Valencia, parte del núcleo de Presidencia, entre ellos Cuenca, Lumbreras y el propio Mazón, quedó envuelto en la polémica por no haber interrumpido una comida en el restaurante El Ventorro ni haber acudido al Cecopi en los momentos iniciales de la emergencia. El asunto sigue bajo investigación judicial y ha vuelto a escena con las recientes declaraciones de Cuenca ante la jueza y en la comisión del Congreso, donde defendió su actuación.

Según consta en las diligencias, Lumbreras se desplazó a Alicante a media mañana por “trabajo interno” y no pudo regresar a València hasta el día siguiente, un movimiento que ha sido objeto de debate político y parlamentario. La salida del cargo se interpreta también en clave de renovación del esquema institucional de Pérez Llorca, que busca marcar una etapa diferenciada respecto al mandato anterior y atribuye a la nueva estructura una mayor capacidad operativa para afrontar retos de emergencia, transparencia y gobernanza.

En paralelo, permanece abierta la incógnita sobre el futuro profesional de Lumbreras. Una posibilidad es su incorporación a la oficina de expresidente que Mazón habilitará en el edificio Mónaco, en el paseo de la Explanada. En ella, el expresidente tendrá derecho vitalicio a dos asesores aún por nombrar, además de vehículo oficial y chófer. Fuentes del entorno de Mazón sostienen que tanto Lumbreras como Cuenca podrían encajar en ese equipo, aunque la decisión no está tomada y dependerá del todavía líder del PPCV.

«He aprendido de cada paso que dabas, aprendiendo a ser buena persona" Santiago Lumbreras — Ex secretario autonómico

La salida del exsecretario autonómico, un dirigente bien conectado en el ámbito institucional y muy presente en los últimos años en la interlocución con ayuntamientos, entidades y asociaciones, cierra una etapa de implicación directa en Presidencia. Durante su mandato, Lumbreras asumió áreas sensibles como Transparencia y Relaciones Institucionales, desempeñando un rol que combinaba agenda política, gestión interna y coordinación con distintos departamentos del Consell.

El mensaje difundido este jueves da una dimensión personal a ese final de etapa. Su despedida refuerza la idea de que el vínculo con Mazón se mantiene intacto pese al relevo institucional y que su trayectoria seguirá, previsiblemente, ligada al expresidente. El gesto de Lumbreras destaca la continuidad afectiva de un círculo político que, aunque ya no ocupa los espacios centrales del poder, mantiene cohesión interna y horizonte propio.

Mientras tanto, el Consell avanza en su reorganización. Pérez Llorca continúa definiendo un equipo que aspira a consolidar un perfil institucional propio, superar las fracturas heredadas de la gestión de la dana y reforzar la solvencia operativa del Ejecutivo. En ese proceso, la salida de figuras históricas del mazónismo, como Lumbreras, marca simbólicamente el cierre de una etapa política y el comienzo de otra.