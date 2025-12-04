“La Diputación de Alicante está totalmente paralizada”: el PSOE exhibe unidad para criticar la gestión del PP durante sus treinta años de control

Despliegue del PSOE alicantino en los minutos previos al inicio del Debate del Estado de la Provincia, que se celebra este jueves en la Diputación de Alicante. El secretario provincial, Rubén Alfaro, ha comparecido ante los medios junto al portavoz socialista actual en la institución provincial, Vicente Arques, en una intervención en la que también han participado los dos últimos antecesores en el cargo, Toni Francés (2019-2023) y José Chulvi (2015-2019).

La Diputación de Alicante está paralizada y queremos demostrarlo con indicadores”. Ha sido la primera frase de la comparecencia, pronunciada por Arques, que ha aportado dos datos para justificar su argumento. El primero, “que la ejecución del plan Planifica es del 0,8 %” en los dos años del actual mandato. Este plan, pensado para activar obras en los municipios de la provincia a través de fondos públicos, habría tenido una casi nula ejecución, ya que según Arques así lo contestó el PP “a una pregunta parlamentaria” del grupo socialista.

La ejecución del plan Planifica es solo del 0,8 % Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

El otro elemento, abundaba Arques, es la ausencia del Fondo de Cooperación en la Diputación de Alicante, la única de la Comunidad (pese a que todas están presididas por el PP) que tiene un sistema propio, el denominado +Cerca, para el mantenimiento de servicios esenciales, especialmente en los municipios más pequeños. “Los municipios de Alicante han perdido ya 100 millones de euros de ingresos directos por no asumir el Fondo de Cooperación”, ha asegurado el también alcalde de l’Alfàs del Pi.

Toni Francés, Vicente Arques, Rubén Alfaro y José Chulvi comparecen a las puertas de la Diputación de Alicante, acompañados de diputados provinciales. / Jose Navarro

A estas críticas se han sumado las de los otros tres comparecientes. Rubén Alfaro ha lamentado las “graves deficiencias de acceso a la vivienda” en la provincia. “Sabemos que la Diputación no tiene competencias, pero no es capaz de generar ningún equipo de trabajo en colaboración continua con los ayuntamientos para poner a disposición arquitectos, abogados o ingenieros para la construcción de nueva vivienda”, ha dicho refiriéndose, especialmente, a los municipios más pequeños.

Sabemos que la Diputación no tiene competencias en materia de vivienda, pero no es capaz de generar ningún equipo de trabajo en colaboración continua con los ayuntamientos Rubén Alfaro — Secretario del PSOE en la provincia de Alicante

En materia de movilidad, el también alcalde de Elda se ha referido al transporte interurbano para proponer la búsqueda de soluciones. Así, ha planteado la posibilidad de mejorar la conectividad de los universitarios con sus centros de estudios. “El director general de Transportes”, Manuel Ríos, “que es de la Generalitat, está pidiendo colaboración de todas las administraciones. ¿Dónde está la Diputación?”, se ha preguntado Alfaro.

Rubén Alfaro, José Antonio Amat y Vicente Arques conversan frente a la Diputación de Alicante. / Jose Navarro

Alfaro también ha recordado que se han cumplido 30 años de gobiernos del PP en la Diputación. “Queremos decir a los ciudadanos de la provincia que cuando votan a un alcalde del PP que viene a la Diputación a votar a un presidente del PP, lo que hacen es generar una institución absolutamente paralizada que no mira a los problemas diarios”.

Críticas a César Sánchez y a Mazón

Según los representantes del PSOE, la situación que han criticado de la Diputación actual, presidida por Toni Pérez, tiene su origen en la década pasada. “Con César Sánchez empezó todo”, ha dicho José Chulvi, que coincidió en la Diputación con el ahora diputado del PP en el Congreso entre 2015 y 2019, cuando Sánchez presidió la institución provincial. “El 2015 fue un año de cambio político en la Comunidad que no se dio en la Diputación de Alicante, y ahí llegó el inicio de la grave parálisis que estamos sufriendo ahora mismo”, ha afirmado, afirmando que cuando Ximo Puig accedió a la presidencia de la Generalitat “la Diputación, con César Sánchez, no se dedicó a gestionar para los municipios de la provincia, sino a hacer oposición al Consell”.

El 2015 fue un año de cambio político en la Comunidad que no se dio en la Diputación de Alicante, y ahí llegó el inicio de la grave parálisis que estamos sufriendo ahora mismo José Chulvi — Exportavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

En un sentido similar se ha expresado Toni Francés, que fue portavoz socialista durante el anterior mandato provincial, cuando Carlos Mazón presidía la Diputación. Sobre el ya expresidente de la Generalitat, Francés ha dicho que “sólo le importaba su proyección y su futuro político, por eso utilizó desde el primer momento la Diputación como un instrumento de promoción personal, de ariete contra el Consell del Botànic, olvidándose de los municipios”.

En el mejor año de Mazón como presidente de la Diputación la ejecución de las inversiones fue del 7 % Toni Francés — Exportavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Como dato, el también alcalde de Alcoy ha señalado que “en el mejor año de Mazón” como presidente de la Diputación, “la ejecución de las inversiones fue del 7 %. Eso demuestra que no hizo absolutamente nada”.

Los socialistas han anunciado que en el Debate del Estado de la Provincia propondrán más medidas y aportarán “más datos” que, según ellos, demostrarían la “mala gestión” del PP en el gobierno provincial.

Unidad del partido

La fotografía que han propiciado los socialistas refleja también un intento de transmitir unidad interna en las filas. Toni Francés, que aspiró a convertirse en secretario provincial del PSOE, perdió las primarias en 2022 ante Alejandro Soler, que se alió en aquel contexto con Rubén Alfaro, que fue elegido en el cargo en abril de 2025.