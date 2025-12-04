Históricos del PSOE de Alicante hacen frente común contra la gestora impulsada por Morant

Las diferencias internas en el PSOE de Alicante han vuelto a relucir con una comida organizada este jueves en San Blas, el barrio que acoge la sede de los socialistas en Alicante. Un restaurante ha acogido a una veintena de militantes, la mayoría de largo recorrido, que se han reunido para “analizar la situación actual y ver qué curso se le puede dar al partido siguiendo las pautas de la gestora, que necesita abrirse a la militancia y que los militantes participen para evitar la desmovilización”.

Estas palabras son de Miguel Millana, que hasta mayo fue el secretario local del PSOE y dimitió de manera forzada a instancias de la dirección del PSPV, dirigida por la secretaria general Diana Morant, también ministra de Ciencia, para que el exsenador Ángel Franco perdiera el control de la ejecutiva municipal de la formación.

Junto a Millana, erigido como portavoz de este encuentro, ha habido otros antiguos militantes que han participado en el encuentro. Entre ellos estaba Roque Moreno, que también fue secretario local entre 2006 y 2011 (dimitió después de que se revelaran peticiones de favores a un constructor) y quien considera que “una gestora no es lo más adecuado si se tiene en cuenta que la de Alicante es la agrupación socialista más importante de la Comunidad Valenciana”, al estar la ciudad de València dividida en varias agrupaciones por su tamaño.

La gestora del PSOE en Alicante se está alargando más de lo que se debe Roque Moreno — Exsecretario local del PSOE

Moreno también considera que “la gestora se está alargando más de lo que se debe”, un mensaje claro teniendo en cuenta que desde la dirección de este órgano provisional, dirigido en Alicante por José Antonio Amat, han mostrado la voluntad de alargar la situación hasta las elecciones municipales de 2027. La gestora se impulsó el pasado mes de mayo, y a poco más de un año de alcanzar el tiempo medio de las dos anteriores, que se prolongaron poco más de un año.

Análisis de la situación

Entre los históricos reunidos en San Blas se ha hablado de cuestiones que consideran necesarias para el bien del partido. “La gestora debe contar más con los militantes, sus actividades se enfocan especialmente de cara a los medios de comunicación”, ha reconocido Millana.

También se ha propuesto crear grupos de trabajo en diferentes áreas como educación, inmigración o sanidad, así como captar militantes y simpatizantes, “más presencia en la calle y colaboración con el grupo municipal socialista” en el Ayuntamiento, pese a que durante la etapa de la última ejecutiva la relación con el grupo era totalmente inexistente. Aspectos que, por otra parte, también han sido planteados previamente desde la gestora. Especialmente este último, ya que la gestora reconectó a la dirección de partido con sus representantes en el Ayuntamiento, que rompieron relaciones durante la etapa de control de Ángel Franco.

La gestora debe contar más con los militantes, sus actividades se enfocan especialmente de cara a los medios de comunicación Miguel Millana — Exsecretario local del PSOE

Entre los invitados, que no asistieron, estaban los integrantes de la dirección actual del partido a nivel local salvo una excepción: Yolanda Escrich, que sí acudió. Ante la ausencia generalizada, fuentes de la gestora se ciñen a la “neutralidad” que dicen defender ante actos no convocados por la dirección y que intentan “preservar el proceso de reordenación y normalización de la agrupación”.

Tampoco han acudido otros altos cargos del partido que habían sido invitados. Entre los asistentes dicen haber sido informados de indisposiciones por cuestiones de salud, de la visita de la secretaria del PSPV, Diana Morant, a la inauguración de la Feria de Navidad de Xixona, que ha motivado el desplazamiento de otros dirigentes; o de la “necesidad” de analizar los presupuestos municipales y provinciales que ha diseñado el PP en ambas instituciones.

Asistentes

Entre los participantes en la reunión había personas de largo recorrido en el PSOE local. Además de los citados Millana, Moreno y Escrich, también estaban los exconcejales Luis Almarcha, Andrés Cremades o Manuel Martínez, este último en el Ayuntamiento durante el anterior mandato.

También ha hecho acto de presencia Casilda Monzón, antigua trabajadora del partido; Víctor Fernández, número 20 de la última lista electoral municipal; Eduardo Reñón, que fue delegado en el congreso provincial que eligió a Rubén Alfaro como secretario; el sindicalista José Luis Tafalla, ex secretario de Organización en l’Alacantí y afín a Franco; o la abogada Lupe Herrera.