El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer la petición de amparo solicitada por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ante los ataques de dos abogados de la causa que han logrado, a su vez, el amparo del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), según ha podido confirmar Levante-EMV y ha adelantado eldiario.es.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra pidió el amparo al CGPJ frente al ICAV por los requerimientos que ha efectuado frente a mi persona y que, señalaba en su petición, "constituyen una grave intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional". La magistrada señala que los dos letrados realizan requerimientos "sobre cuestiones que están sometidas plenamente al oportuno control jurisdiccional". Tras admitir a trámite la solicitud de amparo de la jueza de la dana, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también acuerda dar traslado a la Junta de Gobierno del ICAV para que presenten alegaciones.

La actuación de Manos Limpias en la causa de la dana

El enfrentamiento con José María Bueno Manzanares, abogado de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, viene de lejos. Bueno Manzanares se ufana públicamente de ser el jefe jurídico de Manos Limpias, un pseudosindicato que intentó querellarse contra la Aemet (Agencia valenciana de meteorología), la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), y la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias). Petición que frenó en seco el titular del Juzgado de Instrucción 15, en enero de 2025 cuando la jueza de Catarroja aún no había asumido toda la causa.

El magistrado archivó la denuncia de Manos Limpias por su falta de concreción. «Se formula sin que contenga hechos penalmente relevantes y su planteamiento aboca a una auténtica causa general» prohibida en derecho penal donde no se permite "la ‘inquisitio generallis’, también llamada fishing expedition’, investigación o causa general» señaló el auto. El fallo también descartó el bulo de las consecuencias del "radar estropeado" incluido en la querella: "Resulta irrelevante, porque Aemet dio la alerta roja el 29 de octubre a las 8.00 horas».

Con el tiempo, Manos Limpias intentó personarse como acusación popular en la causa de la dana, aunque la magistrada de la dana dejó sin efecto la personación del pseudosindicato Manos Limpias como acusación popular. Una decisión que la magistrada basó en la "posible incompatibilidad entre el ejercicio de la defensa respecto del investigado Emilio Argüeso y el ejercicio de la acción penal contra el mismo, como acusación popular, por parte del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias". Defensa y acusado tenían un denominador común: el abogado José María Bueno Manzanares.

El secretario general de Manos Limpias Miguel Bernad accede al Juzgado de Guardia de València donde presentó la denuncia contra la jueza el 24 de junio. / Laura Ballester

El pasado 31 de julio, el abogado de Emilio Argüeso solicitó a la letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que certificara en cuántas diligencias de la dana había participado el marido de la jueza, también juez y titular del Juzgado de Instrucción 4 de València. Estos mismos hechos también se incluyeron en las quejas ante el CGPJ que presentó el letrado de Argüeso junto al abogado de la exconsellera Salomé Pradas. Y a las que también aludía el pseudosindicato Manos Limpias en otra querella presentada contra la jueza de la dana y que rechazó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El otro caso: la abogada de la familiar de unas víctimas

En el caso de la abogada Pilar Esquinas, que representaba a la familiar de un fallecido Yolanda Garrido Rosa, ambas fueron expulsadas de la causa de la dana el 4 de septiembre porque, entre otras cuestiones, relacionan la dana con "ritos satánicos", siembran dudas sobre la veracidad del número de fallecidos y extienden bulos sobre las víctimas del centro comercial Bonaire (donde no hubo fallecidos) o llegan a solicitar que la misma magistrada entre en prisión.

Además, nada más personarse en la causa, su primer movimiento fue sumarse a la petición del abogado de Emilio Argüeso para que se investigara si el marido de la jueza ha intervenido en la causa de la dana y estar personada en la pieza separada abierta para dilucidar si es procedente sancionar al letrado de Argüeso.

Emilio Argüeso accede, junto a su abogado delante de él, a la Ciudad de la Justicia, el día que declaró el 11 de abril de 2025. / Miguel Ángel Montesinos

Tras estos antecedentes, la jueza de la dana acordó la expulsión del procedimiento de la acusación particular representada por Pilar Esquinas al entender que su actuación implica un "abuso de derecho" y un "fraude procesal" por ejercer la defensa de un investigado.

Fue en medio de esta ofensiva contra la jueza de la dana que el ICAV respaldó la actuación del abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, y la abogada que defiende las teorías conspiranoicas como causantes de la dana del 29 de octubre de 2024.