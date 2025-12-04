Pérez Llorca cesa a Cuenca y a Lumbreras, los dos cargos más cercanos a Mazón en presidencia
Miguel Barrachina, nuevo portavoz del ejecutivo autonómico, ha anunciado la salida de ambos secretarios autonómicos, personas de máxima confianza del expresidente
La salida de Carlos Mazón como presidente del Consell ha ido acompañada, con el relevo de Juanfran Pérez Llorca, del cese de dos de las personas de su máxima confianza. Se trata de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete; y de Santiago Lumbreras, responsable de Relaciones Institucionales y Transparencia.
Ambos contaban con el cargo de secretarios autonómicos, en el tercer escalafón de la estructura del gobierno autonómico (por debajo del presidente y de los consellers). El nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado su cese tras el primer pleno del ejecutivo, celebrado este mismo jueves en el Palau de la Generalitat.
En concreto, Barrachina ha agradecido los servicios prestados a ambos. “Han dedicado lo mejor de su tiempo, de su vida, y han entregado todas sus capacidades a un servicio enormemente exigente. Por tanto, les estamos enormemente agradecidos”, ha asegurado.
