El PP defiende su gestión en la Diputación de Alicante ante una oposición que reclama más proyectos
Los populares reivindican estabilidad, poder hacer uso de los ahorros y multiplican las alusiones a Sánchez mientras el PSOE, Vox y Compromís critican la falta de anuncios
El Debate sobre el Estado de la Provincia ha dejado este jueves un escenario en el que el PP ha centrado su intervención en reivindicar su gestión municipalista y la estabilidad institucional, al tiempo que ha reclamado poder acceder a los ahorros provinciales. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y su equipo han defendido el trabajo realizado y la planificación en marcha, frente a una oposición que acusa a la institución provincial de no poner sobre la mesa proyectos nuevos para la ciudadanía.
El PSOE, Vox y Compromís han coincidido en cuestionar la ausencia de anuncios concretos, aunque cada uno desde su propio registro político. Los socialistas han hablado de “falta de impulso”, Vox ha combinado críticas a la gestión provincial con reproches al Gobierno de Pedro Sánchez, en línea con lo que ha hecho el PP, y Compromís ha lamentado una “escasa capacidad de transformación”. El debate ha mantenido un tono firme pero sin giros.
