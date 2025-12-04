Sanidad vuelve a perder la gestión de las emergencias sanitarias con el nuevo Consell

Con la música de un nuevo Consell en marcha, las emergencias sanitarias vuelven a bailar. El diseño del nuevo organigrama del Ejecutivo autonómico ante la llegada de Juanfran Pérez Llorca ha repetido uno de los patrones que llevó a cabo Carlos Mazón hace justo un año cuando remodeló su gobierno tras la dana: quitar las competencias de las emergencias sanitarias a la Conselleria de Sanidad y destinarlas a la Conselleria de Emergencias, creada en ese momento.

Según consta en el decreto de Presidencia publicado en el DOGV el miércoles por la tarde-noche en una edición bis en el que se desgrana la nueva estructura por áreas y algunas de sus funciones, el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama se queda con la gestión de las emergencias sanitarias, que se las arrebata a Marciano Gómez. Los dos se mantienen en el gobierno valenciano al frente de sus áreas, pero ven en la gestión de este punto el único cambio al respecto.

En este sentido, el texto del decreto, de forma literal, asigna a Sanidad "las competencias en materia de sanidad, a excepción de las emergencias sanitarias, y las competencias en materia de salud pública, salud mental, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente". Por su parte, se da a Emergencias las responsabilidades "en materia de interior, protección civil, gestión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, extinción de incendios y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, incluidas las emergencias sanitarias".

Es la misma redacción que se llevó a cabo cuando se conformó el entonces tercer Consell de Mazón y que tuvo entre sus principales novedades la creación de la Conselleria de Emergencias. No obstante, esta decisión fue enmendada 10 días después ante las quejas del personal sanitario devolviendo las competencias de coordinar las urgencias sanitarias, dentro de la Dirección General de Atención Hospitalaria, excepto «en situaciones de emergencia y catástrofe», cuando sí que pasarían a la conselleria de Valderrama.

Este punto del decreto generó dudas tanto a la oposición como a los sindicatos porque el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) incluye una cartera de servicios amplia, con hasta 21 prestaciones diferentes. El portal de Sanidad le atribuye desde la gestión del CICU a la de las camas de cuidados intensivos (UCI), el servicio de reanimación cardiopulmonar (RCP) telefónica o la atención de pacientes críticos interhospitalarios o los pacientes "especiales", como los diagnosticados con ELA o parálisis cerebral, entre otros servicios.

El Plan Territorial

Si se toma el decreto, de forma literal, este traspaso sería permanente e incluiría la totalidad de la cartera de servicios del SESCV. Habrá que esperar a una concreción por parte de la Generalitat o si vuelve a haber una corrección como ocurrió hace justo un año, cuando tras la primera decisión de trasladar las emergencias sanitarias a la Conselleria de Emergencias se acabó rectificando.

La gestión de las emergencias sanitarias en situación de riesgo está regulada también en el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV), cuya última actualización es del año 2013. El documento ya articula la coordinación de los servicios sanitarios de emergencias y las unidades básicas sanitarias en situaciones como inundaciones, epidemias, incendios o accidentes en el transporte de mercancías peligrosas; es decir, en episodios puntuales y específicos.