Más cambios en clave alicantina en la estructura del Consell de Pérez Llorca

El nuevo Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca ha anunciado más cambios en su estructura a través del nuevo portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina. Tras un nuevo pleno celebrado este viernes, solo un día después de la primera reunión formal de este gobierno, Barrachina ha dado más nombres de los que entran y los que salen de la estructura ejecutiva.

En clave alicantina destaca la entrada de Ricardo Bayona, profesor titular del departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. Bayona ha sido nombrado subsecretario de Innovación. Aunque Bayona trabaja en Alicante, nació en València en 1971, ya fue nombrado subsecretario de Industria en 2007, con Francisco Camps como presidente y con Belén Juste como consellera del ramo. Anteriormente fue director de gabinete del conseller de Presidencia entre 2003 y 2004, que en aquel momento era Alejandro Font de Mora.

Bayona substituye a una alicantina de nacimiento en su cargo. Se trata de Elena Lumbreras, que en 2023 fue nombrada para trabajar en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes y ahora liderada por Marián Cano.

Según los nombramientos anunciados este viernes, hay dos alicantinos más que permanecen en el Consell pero cuyas funciones han cambiado. Uno es Juan Antonio Pérez Sala, natural de Aspe, que hasta ahora era director General de Vivienda y ha sido nombrado director general de Planificación y Políticas de Vivienda, área que le hace mantenerse dentro de las competencias de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo Juventud e Igualdad.

Por otra parte, Paco González es el único superviviente del núcleo duro del expresidente Carlos Mazón que mantendrá funciones similares a las anteriores. Ha sido nombrado director general de Promoción Institucional en la Conselleria de Presidencia, de nueva creación y liderada por José Luis Díez Climent, que a su vez es vicepresidente segundo de la Generalitat.

Anteriormente, González era director general de Comunicación y Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, por lo que pierde la primera de estas dos competencias. Junto a él mantenían línea directa con el expresidente Mazón otras tres personas. De ellas, además de González, sólo Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, continuará en el Consell, aunque este último cambia de funciones, ya que fue nombrado el jueves secretario autonómico de Economía, a las órdenes del conseller José Antonio Rovira.

Los otros dos miembros del núcleo más cercano a Mazón, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, jefe de Gabinete del expresidente y Responsable de Relaciones institucionales y Transparencia respectivamente (ambos eran secretarios autonómicos), fueron el jueves destituidos en sus cargos.

La otra alicantina apartada de su cargo fue la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, tal como anunció Barrachina el jueves.