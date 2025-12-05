Del "relato por escribir" de Ortí al "escepticismo" de Rovira: Los consellers se estrenan entre agradecimientos a Mazón y Llorca

Los consellers ya tienen en sus manos las responsabilidades a las que deberán hacer frente en los próximos meses. Tras el acto institucional de la jura del cargo en el Palau de la Generalitat, con toda la pompa que le corresponde al Saló de Corts, ha llegado esta tarde la hora de tomar sus competencias materializada simbólicamente en el intercambio de carteras (fabricadas este año en Picanya, uno de los pueblos de la dana), un "traspaso de responsabilidades", según ha explicado el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, quien ha ejercido de maestro de ceremonias del evento en la Ciudad Administrativa, demostración del cambio del protocolo a la acción, la entrada en faena, entre la emoción, los agradecimientos, las exigencias al Gobierno central y los primeros deberes.

"Un cambio necesario"

La primera en intervenir y ceder parte del testigo ha sido la vicepresidenta primera, Susana Camarero, quien ha dejado las competencias de Servicios Sociales a Elena Albalat. En un discurso en el que se ha emocionado al final, Camarero, que se queda con las responsabilidades de Vivienda, Empleo, Igualdad y Juventud, ha agradecido a Carlos Mazón de quien ha indicado "hace dos años confió en mí, mi experiencia y mi trayectoria, gracias a esa confianza hoy podemos presentar un balance que demuestra que el cambio no solo era necesario sino posible".

Los nuevos consellers acuden al acto de intercambio de carteras en la Ciudad Administrativa, este jueves. / Francisco Calabuig

Ahora, ha señalado, asume las responsabilidades de empleo de la mano de José Antonio Rovira, quien ha reivindicado los datos como un resultado del que se siente "orgulloso". Esos mismos datos los ha aplaudido Camarero quien ha incidido que demuestran que la Generalitat "va en buen camino". "Afronto el reto con determinación y las ganas de estar a la altura", ha asegurado Camarero quien se ha fijado como objetivo dar "coherencia" a todas las áreas bajo su mando para facilitar la vida de las personas de la Comunitat Valenciana.

Entre estas funciones ha destacado la vivienda como elemento clave de su acción, con la reducción de la burocracia como uno de los objetivos, el Plan Vive para la construcción de hasta 10.000 viviendas como gran ejemplo de actuación y una Oficina Antiokupación que se pondrá en marcha para apoyar a las personas "víctimas" de la "inquiocupación". También ha citado las políticas en Juventud, sobre la que se ha fijado el objetivo de que los jóvenes puedan construir su proyecto en tierras valencianas mientras que respecto a las competencias de Igualdad ha dejado caer varios dardos hacia el PSOE incidiendo en que aquí "no habrá silencios ni miradas hacia otro lado" ante las denuncias.

"Logros reales"

Pero antes de tomar esta responsabilidad de Empleo de la mano de Rovira, ha dado la cartera de Servicios Sociales, de la que ha reivindicado su propia gestión por haber conseguido "logros reales" tras tener el "mayor presupuesto social de la historia", con 3.000 millones. La cartera se la ha entregado a Albalat, quien hasta ahora ha sido su secretaria autonómica de Infraestructuras sociosanitarias, de ahí que le ha indicado que conoce la casa y la ha considerado "la mejor persona posible" para cederle el testigo de "una de las conselleries más importantes porque cuida la vida".

Elena Albalat recibe la cartera de Servicios Sociales de Camarero. / Francisco Calabuig

En su primer discurso como consellera, Albalat ha indicado que su objetivo es actuar siempre "pensando en mejorar la vida de las personas". Para ello, entre otras medidas, se ha propuesto poner en marcha planes frente a soledad no deseada, aumentar las plazas en las residencias así como avanzar en derechos y oportunidades para las personas con diversidad. También le ha servido el discurso para reivindicar que el Gobierno de Pedro Sánchez debe 400 millones a la dependencia, "lejos del 50 % que marca la ley".

Tras ellas el turno ha sido para la Conselleria de Hacienda. Ahí Ruth Merino, la única consellera que estaba hasta ahora y deja el Ejecutivo autonómico, le ha entregado su cartera a Rovira. Lo ha hecho con un agradecimiento expreso a Mazón, destacando haber sido la primera mujer en asumir la cartera de Hacienda en la historia de la Generalitat y reivindicando medidas puestas en marcha en su área como la entrada en funcionamiento de Nefis, las bajadas fiscales o la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025.

"Soy escéptico"

Y "de una consellera liberal a un conseller liberal", ha dicho Merino, ha llegado el turno de su sustituto. Rovira, que ha lamentado que la cartera estuviera vacía, tendrá el reto de buscar los fondos. De hecho, más allá de ampliar las bajadas de impuestos o mantener los acuerdos con sindicatos (recupera Función Pública), ha indicado que su primera misión será hablar con la ministra María Jesús Montero para ver si es cierto que planteará una reforma del sistema de financiación. "Soy un poco escéptico", ha admitido.

Rovira se ha mantenido en la tribuna para dar paso a Carmen Ortí, nueva consellera de Educación, quien ha optado por un discurso poco extenso, centrado principalmente en dar las gracias a Llorca por su confianza o en destacar el trabajo de los docentes, con quien espera mejorar la relación que hasta ahora ha tenido su predecesor. "Mi relato como consellera lo tengo por escribir", ha indicado antes de fijarse como objetivo "conseguir que el alumnado tenga acceso a las mejores garantías y oportunidades posibles".

El encargado de cerrar el acto ha sido el conseller José Díez, quien también ha agradecido a Mazón por haberle confiado en su momento la creación de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, así como a José Manuel Cuenca, quien fue su "jefe directo". También a Pérez Llorca, "se ha pasado en la tarea", ha indicado. Así, ha señalado que asume "con mucha responsabilidad" y más allá de detallar o marcar una hoja de ruta, algo que, ha insistido, "está por hacer" ha querido poner en valor su experiencia como "base" de su futuro trabajo.