El CEO de Ribera Salud implicado en los audios de Torrejón firmó la concesión del Hospital Elx-Vinalopó

"Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa". Es una de las frases que se escuchan en los audios filtrados en los que Pablo Gallart, directivo de Ribera Salud, explicaba la prioridad de maximizar beneficios por encima de la atención asistencia. Sin embargo, su implicación en el mundo sanitario no parte en el Hospital de Torrejón de Ardoz del que era consejero delegado (y del que ya ha dimitido) sino que años atrás tuvo implicación en la gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana al haber sido el encargado de firmar la concesión del Hospital Elx-Vinalopó en 2007 a esta empresa.

Así lo ha ha denunciado este viernes el PSPV mostrando el contrato de gestión de aquel año secundado entre la compañía y la Generalitat entonces gobernada por el PP. Según ha señalado el síndic de los socialistas, José Muñoz, esta vinculación levanta "varios interrogantes" sobre la gestión del único departamento que actualmente se encuentra bajo una gestión de concesión privada después de que fuera ampliado el contrato en 2025 por el actual Consell.

Sin auditoría

"Es terrible", ha indicado Muñoz mostrando su "preocupación" por ver si tomó las mismas decisiones en este hospital del Vinalopó y posteriormente "ascendió a Torrejón de Ardoz". En este sentido, el dirigente socialista ha afeado que este departamento, que atiende a 155.000 personas, se haya prorrogado sin una auditoría, algo por lo que ha señalado al Ejecutivo autonómico a quien ha acusado de no estar "controlando a las empresas privadas". "Ribera Salud quiere ganar dinero, no entiende de pacientes sino de clientes", ha insistido apuntando al Ejecutivo autonómico.

Con ello, el portavoz de Sanidad de los socialistas en las Corts, Rafa Simó, ha exigido que se realice una auditoría, algo que para lo que ha tomado la referencia de Alberto Núñez Feijóo quien ha pedido lo mismo respecto al Hospital de Torrejón de Ardoz. "Una auditoría externa", ha insistido Simó, no a partir de los datos que dé la empresa, algo ante lo que el Consell de momento no se ha mostrado a favor.

Asimismo, ha destacado que si en estos momentos la "preocupación" sobre si estas prácticas en el Hospital de Torrejón de Ardoz estén en el Hospital de Vinalopó y no en más departamentos como el de la Marina, Manises o la Ribera "es gracias al esfuerzo del Botànic", en referencia a las reversiones que se llevó a cabo en estos hospitales; si bien el de Manises y el de Dénia se ejecutaron su reversión definitiva en 2024, cuando ya gobernaba el PPCV.