Pérez Llorca habló con Mazón y Pradas un minuto y 34 segundos el 29-O

El Ayuntamiento de Finestrat ha remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja un certificado del secretario general del Ayuntamiento con la hora exacta y la duración de las llamadas del exalcalde de Finestrat y actual presidente de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, con el entonces presidente de la GeneralitatCarlos Mazón y la responsable de la emergencia y consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Pérez Llorca hizo sus llamadas desde el teléfono de alcalde, pagado por el Ayuntamiento de Finestrat, de ahí que se haya tenido que recurrir a una ceritificación del secretario, ya que el teléfono del alcalde forma parte del contrato de telefonía suscrito por el consistorio de la Marina Baixa.

El informe constata que "no existe factura individual" de los teléfonos corporativos ya que el contrato suscrito incluye "telefonía fija, móvil y datos de acceso a internet, facturándose mensualmente a un tipo fijo". La relación de llamadas se refiere sólo a llamadas salientes ya que el tipo de contrato no incluye el servicio de "Informe de llamadas".

Así, la información telefónica oficial recabada por el secretario confirma que Juanfran Pérez Llorca llamó primero a Mazón dos veces en un minuto, a las 18.57 horas del 29-O, y habló con él 18 segundos y un minuto seis segundos en cada llamada.

Acto seguido habló con la entonces consellera Salomé Pradas a las 18.59 horas durante sólo 9 segundos.

El actual presidente de la Generalitat declaró el 21 de noviembre como testigo, cuando aún era candidato a jefe del Consell, ante la jueza de la dana. Allí confirmó que habló con el presidente de la Generalitat y la consellera responsable de la Emergencias, Salomé Pradas. Pero también confirmó que no intercambió ningún mensaje con ambos el 29 de octubre, según pudo cotejar la letrada de la administración de justicia del juzgado de la dana.

Pérez Llorca aportó, tras su declaración, fotografías o pantallazos de su teléfono móvil de las conversaciones intercambiadas durante el 29 de octubre con Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias; Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según el acta de cotejo notificada a las partes, "la primera fotografía corresponde a una conversación con el contacto 'Emilio Argüeso' a través de la aplicación WhatsApp, en el cual se observa el día 29 de octubre de 2024, el envío de un contacto con el nombre de “José Javier Sanchis Alcalde (Algemesí)”.

La LAJ añadió que "la segunda fotografía corresponde a una conversación con el contacto 'Carlos Mazón' a través de la aplicación WhatsApp, donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el día 29 de octubre de 2024". Y la tercera fotografía exhibida por Pérez Llorca "corresponde a una conversación con el contacto 'Salomé Pradas' a través de la aplicación WhatsApp, donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el día 29 de octubre de 2024, no existiendo conversación alguna entre los días 30 de septiembre y 31 de octubre de 2024".

Llorca también exhibió su terminal móvil a la LAJ, que concluyó que "se observa que el contenido de las capturas de pantalla incorporadas al expediente coincide plenamente con el contenido de las conversaciones existentes en el mismo". Capturas que no se han entregado a las partes.