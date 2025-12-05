Pérez Llorca visita la zona cero de la dana en su primera salida como president
El nuevo president de la Generalitat llega a Picanya para mantener una reunión con Pep Almenar
El nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, acaba de llegar al ayuntamiento de Picanya, donde se va a reunir con Pep Almenar, el alcalde socialista de este municipio, uno de los más golpeados por la dana. Todo un gesto con el que marca distancias con su antecesor, Carlos Mazón, quien al menos públicamente nunca visitó un consistorio del pspv tras el 29-O y limitó mucho su exposición en la zona cero de la riada.
La llegada de Llorca al ayuntamiento, a escasos metros del barranco del Poyo, ha sido tranquila y sin incidentes. El president ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y responsable de la reconstrucción, Vicente Martínez Mus.
Tras el encuentro con Almenar, está prevista una visita a las obras de recuperación del barranco a su paso por la CV-36, carretera competencia de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados