El Síndic tacha de “intolerable” que las personas con discapacidad esperen año y medio sin noticias del expediente

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha denunciado con dureza la situación en la que se encuentran miles de personas que han solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad en la Comunidad Valenciana. En la resolución de cierre de la investigación de oficio iniciada en febrero de este año, el defensor del pueblo autonómico califica de “intolerable” que los ciudadanos soporten esperas medias de un año y medio sin recibir ninguna información relevante sobre el estado de sus expedientes, un retraso que afecta directamente a derechos sociales básicos y a la posibilidad de acceder a prestaciones y servicios.

El Síndic explica en su resolución que esta problemática no es nueva y que forma parte de una preocupación constante de la institución. De hecho, recuerda que ya en 2019 y 2022 abrió investigaciones de oficio por los mismos motivos y que las quejas ciudadanas se han disparado desde 2024. Ha sido esta acumulación de casos y el análisis de su tramitación lo que ha llevado a activar una nueva actuación de oficio el pasado mes de febrero. Tras recabar información de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y de entidades del sector, el defensor concluye que la espera media supera el año y seis meses y que, durante ese plazo, los solicitantes apenas obtienen más información que la fórmula genérica de que su expediente “se encuentra en tramitación”.

La resolución incide en que esta falta de comunicación agrava la incertidumbre de quienes dependen del reconocimiento oficial de la discapacidad para acceder a pensiones, ayudas económicas, beneficios fiscales o servicios especializados. El Síndic sostiene que la Administración dispone de datos suficientes, como el volumen total de solicitudes pendientes, los medios disponibles o los criterios de priorización, para ofrecer una previsión estimada del tiempo de resolución y recuerda que la Ley 39/2015 obliga a informar a los ciudadanos del plazo máximo previsto para los procedimientos.

Compromisos

La investigación ha permitido fijar una fotografía precisa del atasco administrativo. Según los datos aclarados por la propia conselleria en el transcurso del expediente, actualmente existen 61.101 solicitudes pendientes de valoración en la Comunidad Valenciana. Ante esta situación, el Síndic ha formulado nueve recomendaciones al departamento autonómico, centradas en reforzar los recursos humanos, acelerar la nueva aplicación informática de gestión, aprobar con urgencia la orden que regula el procedimiento y mejorar la información a los solicitantes.

La conselleria ha comunicado que acepta seis de esas nueve recomendaciones y que comparte el diagnóstico del defensor. Entre sus compromisos figura un plan de acumulación de tareas que contempla la incorporación temporal de 24 nuevos profesionales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad de Alicante, Valencia y Castellón. Estas contrataciones buscan reforzar la capacidad de los equipos actuales y agilizar la tramitación de los expedientes. El departamento también expresa su disposición a colaborar con organizaciones sociales especializadas, a aprobar la nueva orden reguladora y a acelerar la implantación de la herramienta informática que debe modernizar la gestión.

Sin embargo, la Administración rechaza tres recomendaciones clave. Por un lado, descarta crear equipos de valoración en el ámbito de los departamentos de Servicios Sociales, como proponía el Síndic, al considerar inviable una descentralización tan amplia. Por otro, no acepta informar individualmente a cada solicitante del tiempo estimado para la resolución ni emitir resoluciones provisionales para quienes esperan la revisión de su grado, alegando que supondrían una carga administrativa no prevista en la normativa.

Advertencias

La resolución destaca que el rechazo de estas medidas se produce pese a que el Síndic considera que son razonables y posibles en el marco del derecho a una buena administración. Para el defensor, facilitar una estimación temporal de la resolución del expediente no debería representar una carga adicional si se aprovecha la comunicación obligatoria que la Administración debe remitir al ciudadano en los primeros diez días del procedimiento, tal como marca la Ley 39/2015. La institución insiste, además, en que la dificultad de acreditar la vigencia del grado anterior justifica emitir resoluciones provisionales en los casos de revisión.

El Síndic también deja constancia en la resolución de que la conselleria remitió la información requerida fuera del plazo previsto, una falta de colaboración que se consignará en el informe anual. Finalmente, recuerda que la ley que regula la institución le faculta para hacer públicas tanto sus recomendaciones como el incumplimiento de las mismas y anuncia que realizará un seguimiento del grado de ejecución de los compromisos asumidos por Servicios Sociales.