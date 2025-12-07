La Diputación vuelve a dejar sin presupuesto el palacio de congresos de Alicante

En la política provincial hay proyectos que avanzan a ritmo y otros a los que les cuesta, a la espera de que todas las piezas encajen. El palacio de congresos de Alicante, llamado a ser uno de los grandes equipamientos culturales y económicos de la próxima década, vuelve a situarse en ese terreno incierto. El anteproyecto del presupuesto de 2026 de la Diputación de Alicante, presentado esta semana a los grupos de la oposición, confirma que el edificio proyectado en los muelles 7 y 9 del Puerto no contará, por ahora, con una partida específica para iniciar su tramitación efectiva.

La situación no es nueva. El pasado ejercicio, la Diputación ya aprobó sus cuentas sin reservar ni un solo euro para impulsar el proyecto, pese a que el diseño ganador se había seleccionado meses antes y el calendario inicial apuntaba a un avance más ambicioso. Entonces, como ahora, la institución provincial explicó que el desarrollo del futuro edificio dependía de trámites previos, entre ellos la definición del modelo de financiación y la concreción del órgano gestor que deberá asumir la coordinación del proyecto una vez se desbloqueen los pasos administrativos pendientes.

Explicación

La explicación del equipo de gobierno vuelve a situar el foco en la tramitación urbanística que afecta a los muelles 7 y 9 del puerto, donde está previsto que se levante el edificio. La modificación del Plan Especial sigue pendiente y, mientras no quede aprobada de forma definitiva, la Diputación sostiene que no puede presupuestar la licitación del proyecto porque aún no existe un cálculo cerrado sobre su coste real. «No se puede dotar con crédito lo que no tiene una estimación cierta», resume la vicepresidenta primera, Ana Serna, recordando que cualquier avance dependerá de que el trámite portuario quede resuelto.

Pese a esa limitación técnica, en la Diputación insisten en que el proyecto no está paralizado y que el calendario de 2026 podría admitir una incorporación posterior del crédito necesario mediante una modificación presupuestaria, siempre que el Puerto complete los trámites urbanísticos. El área económica subraya que el presupuesto no cierra la puerta a futuros refuerzos y que existe margen para impulsar la obra cuando se conozca el escenario definitivo, una circunstancia que permitiría activar la licitación sin necesidad de esperar al siguiente ejercicio, si las condiciones administrativas así lo permiten.

El presupuesto crece hasta 411 millones y reserva 320.000 euros para el centro congresual de Elche

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ya situó recientemente en 2026 la finalización de la redacción del proyecto de ejecución del futuro palacio de congresos de Alicante, en línea con los plazos que maneja el equipo redactor. El dirigente provincial defendió que ambas infraestructuras, tanto la de Alicante como la de Elche, «servirán para dinamizar la economía desde la construcción y el turismo de eventos» y que la Diputación continúa su hoja de ruta mientras avanza el trabajo técnico. «El proyecto de Alicante lo tendremos en 2026», afirmó, mientras el anteproyecto del presupuesto provincial para el próximo ejercicio sí reserva una partida técnica de 320.000 euros para el Palacio de Congresos de Elche, destinada a cubrir la fase final del concurso internacional, ya resuelta en Alicante.

Incremento

Más allá del capítulo de los palacios de congresos, el anteproyecto presentado por la Diputación recoge un incremento significativo del presupuesto provincial para 2026, que pasa de 334 a 369 millones en su sección propia y alcanza los 411 millones en la consolidada. El crecimiento se apoya en la evolución de los ingresos estatales y en la ampliación de programas estratégicos, lo que permite a la institución trazar un escenario expansivo para el próximo ejercicio.

Entre esas líneas de actuación destacan las áreas que más recursos absorben en el anteproyecto. Infraestructuras vuelve a situarse en cabeza, con 55,6 millones destinados a obra pública y a programas de cooperación municipal, seguida del capítulo de Emergencias y del Consorcio Provincial de Bomberos, que suma 47,8 millones para garantizar la prestación del servicio en toda la provincia. También adquiere peso el área de Economía y Ciclo Hídrico, que con 46,5 millones refuerza los proyectos vinculados a la gestión del agua y al apoyo al tejido productivo, consolidando la apuesta por los ámbitos considerados prioritarios por el actual equipo de gobierno.