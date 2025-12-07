"No sé a qué esperan para simplificar los procedimientos en Servicios Sociales"

Encara su hipotético último año como Síndic de Greuges, tras un mandato marcado por las excepcionalidades: una pandemia, una guerra a las puertas de Europa, tres jefes del Consell en apenas seis años...

Es un periodo intenso. Para esta casa ha sido un ejercicio de transformación importante, sobre todo con la pandemia porque nos obligó a trabajar de otra manera y aprovechamos para tecnificar, profesionalizar, estandarizar procedimientos, protocolos y un trabajo interno muy intenso; y de cara al exterior, lidiando con todas las dificultades que se añadían a un deficiente estado de las administraciones públicas.

¿Qué retos le quedan pendientes?

Quedan muchísimas cosas por hacer. Aquí estamos siempre debatiendo sobre cómo afrontar los nuevos problemas que aparecen. Si ha habido una impronta en estos últimos años ha sido el trabajo sobre el concepto del derecho a una buena administración.

¿Hay margen de mejora?

A veces los ciudadanos vienen aquí con la idea de que resolvemos cuestiones de legalidad ordinaria o que le vamos a dar la razón en un tema en el cual nosotros no podemos entrar, pero sí que podemos entrar en el derecho a una buena administración. El ciudadano tiene derecho a que sus asuntos se vean dentro de un plazo razonable, a obtener una respuesta motivada, a poder discutir con la Administración en su propia lengua...

Más allá de la falta de respuesta generalizada, ¿a qué otros problemas se enfrentan por la mala praxis de las administraciones públicas?

Hay un problema básico que es la citada falta de respuesta, que además es grave porque genera al ciudadano una sensación de inseguridad, de incertidumbre, de angustia cuando los problemas son difíciles. Para nosotros es inaceptable. Lo primero para la administración es responder, con lo que sea, pero que el ciudadano sepa que su papel está en sus manos. Esa es la principal queja por parte de los ciudadanos. Luego, entre los grandes problemas, la dependencia es el primero de ellos. El número de quejas está estabilizado en torno a 1.500 o 1.600 al año, mientras que en discapacidad se ha disparado, estamos casi en el doble que el año pasado.

¿Y por qué cree que ha sucedido?

Porque las valoraciones de discapacidad no funcionan. Acabamos de hacer resolución en una queja de oficio sobre los retrasos en la discapacidad y en estos momentos estamos en 61.000 los expedientes, según nos ha dicho la propia conselleria, que llevan año y medio de media de retraso a la hora de reconocer la discapacidad.

¿Cree que hay solución al endémico problema de los retrasos en Servicios Sociales, porque afectan a los ciudadanos más vulnerables?

Nosotros venimos denunciando hace muchos años, y no se corrige, que el sistema de servicios sociales que se creó con la Ley de Servicios Sociales, por lo tanto, no estoy hablando del gobierno actual, sino del anterior, es un sistema hiperburocratizado y, por lo tanto, no puede ser un sistema ágil. El expediente empieza en el ayuntamiento, va a la conselleria, vuelve al ayuntamiento, regresa a la conselleria... Parece que se delegan competencias en los ayuntamientos, pero luego se quiere tener el control. Y eso supone retrasos.

¿Y por qué no se corrige? No es un problema nuevo, usted también se mostró crítico con el Botànic.

Un inciso, que ya le comenté a la presidenta de las Cortes: no nos han llamado para defender la memoria de 2024. No nos ha llamado la Mesa de las Cortes ni tampoco nadie lo ha planteado en el Parlamento. Yo presenté la memoria en marzo, como recoge la ley, que dice también que me tienen que llamar antes de que acabe ese periodo de sesiones, que acabó en julio, y nadie me ha llamado. Eso quiere decir que los diputados no es que no hayan oído al Síndic, sino que no quieren oír las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento de las administraciones.

Le preguntaba por los retrasos...

Sí. Tras presentar el Consell el plan de simplificación, yo pregunté para cuándo un plan de simplificación en Servicios Sociales. Me contestó con cajas destempladas la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales diciendo que el Síndic era un indocumentado, que no sabía que en el plan de simplificación también había medidas. En el plan sólo había una medida que afectara a los procedimientos de servicios sociales, de un plan con 130 artículos al convertirse en ley. La medida afectaba al procedimiento de discapacidad, a ninguno más. Si la conclusión es que los procedimientos de discapacidad, con año y medio de retraso, han llegado a 61.000, es que no ha funcionado, y no existe ninguna otra medida. Yo no sé a qué esperan para simplificar los procedimientos en servicios sociales. Las administraciones dedican recursos humanos a trasegar expedientes de un sitio a otro, a que alguien supervise lo que otro ha hecho, y el ciudadano está esperando a que le resuelvan su problema, que es la declaración de dependencia y las prestaciones a las que tiene derecho.

¿Le preocupan los cambios que se debaten en las Cortes sobre la Renta Valenciana de Inclusión, con el foco ahora en los migrantes...?

Las noticias que llegan sobre los intentos de modificar la renta nos preocupan, vamos a estar atentos.

Recientemente, no ocultó su preocupación al vincularse los menores migrantes con el apoyo de Vox a la investidura de Pérez Llorca...

¿Por qué hay que acoger a los menores que migran solos? Primero por dignidad. A mí me sorprende ver a gente que se reclama católico ferviente y que no respeta la dignidad de la persona. Y para los que no son católicos, también. Pero es que en segundo lugar es por inteligencia económica. Vamos a necesitar de esos menores por el equilibrio demográfico. Los empresarios con conocimiento lo dicen de una manera muy clara y ostensible. El problema actual es una cuestión de manipulación política, lo digo así de claro. Estos menores no son más criminales que los que están en su misma situación aquí ni tampoco vienen a delinquir. Nadie se juega la vida para ir en una patera para venir a delinquir. Eso es absurdo. Van a buscarse la vida.

¿Han percibido en la institución fricciones desde la llegada de Vox a las administraciones en 2023?

¿Desde la llegada de Vox? No. Desde la salida de Vox, sí, porque el discurso del Consell en este tema cambió, se empezó a endurecer. De hecho, yo recibí una carta de la vicepresidenta pidiendo que hiciera algo porque se iban a vulnerar los derechos de estos jóvenes, y le recordé por escrito sus obligaciones y las mías. Sus obligaciones son atender con arreglo a la ley a los jóvenes que llegaran a la Comunidad Valenciana y las mías, supervisar su actuación.

¿Ha recibido presiones ante su tono beligerante contra el Consell?

No sé si es porque me conocen, pero lo cierto es que desde que estoy aquí no he recibido presiones de nadie. Yo no me caso con nadie. Aquí se hacen resoluciones duras. Yo debuté, y de alguna manera es una ventaja, como Síndic con el gobierno del Botànic. Las resoluciones y los conflictos que tuve supongo que me han vacunado para que ahora me consideren sectario respecto del gobierno actual. Mi discurso no ha cambiado ni puede cambiar.

¿Teme que en esta deriva también se intente limitar la independencia del Síndic en la Comunidad?

Es difícil cambiar la ley porque requiere mayoría de tres quintos. Pero hay muchas maneras de actuar, porque también la Ley de la Academia Valenciana de la Lengua requiere mayoría de tres quintos y lo que intentan es asfixiarla por las subvenciones. Si cambian la ley para condicionar la actuación del Síndic, entonces estarán desnaturalizando completamente la institución y ya no serviría para nada. Esta institución vale si es independiente y además vale si el que está al frente de ella se cree una cosa que dice un filósofo francés, Pierre Rosanvallon, que dice que las instituciones de esta clase tienen el deber de ingratitud. Yo no puedo tener gratitud a quien me ha elegido. El que venga detrás no sé lo que hará.

¿Cree que la ciudadanía valora el papel del Síndic de Greuges?

Yo creo que cada vez más. Cada vez más hay ciudadanos que recurren al Síndic porque además se corre la voz.

El Síndic es la única institución de la Generalitat con sede en Alicante. ¿Nota esa cercanía?

Un dato: el Síndic recibe muchas más quejas en relación al Ayuntamiento de Alicante, pero muchísimas más, que sobre el de Elche. Lo cual quiere decir también que los ciudadanos sí que son más conscientes. Y el Ayuntamiento es también muy consciente de que existe el Síndic...

Ahora que habla del Ayuntamiento... El alcalde, recientemente, cargó contra usted por una resolución sobre la gestión del personal de Servicios Sociales. Le vino a decir que hay resoluciones sin "fundamento jurídico"... ¿Qué le parece?

Que no sabía de lo que estaba hablando y tenía que decir algo. Evidentemente, era una resolución muy fundamentada jurídicamente. Al Síndic no le tienen que dar la razón porque sea el Síndic, se puede redactar una discrepancia motivada. Lo que no se puede hacer es una descalificación de esa naturaleza sin explicar por qué.

En sus resoluciones evidencia un difícil trato con el Ayuntamiento de Alicante por la falta habitual de colaboración ante las quejas ciudadanas. Después de seis años, ¿considera que hay un patrón en las administraciones en su relación con el Síndic?

No hay un patrón que nosotros hayamos detectado. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche contesta mejor que el de Alicante, y el Ayuntamiento de Valencia contesta mejor que el de Elche. Cada ayuntamiento se toma más o menos en serio al Síndic.

A priori, acaba de iniciar su último año como Síndic. ¿Cree que se renovará la institución en tiempo y forma pese a la falta de acuerdo de las formaciones de las Cortes?

Yo tengo un mandato largo, de siete años, no renovable. Me gustaría que se renovara en plazo, sobre todo, por la salud de las instituciones. Me preocupa el grado de crispación y enfrentamiento, la falta de colaboración... Sería un buen síntoma si eligieran al Síndic nuevo en el momento en el que toca. Lamentablemente, el Síndic de Comptes lleva ya años en situación de prórroga porque no son capaces de elegir a los siguientes y otras instituciones, también. A mí me gustaría por salud de las instituciones y en segundo lugar porque ya tengo una edad y ya me toca disfrutar de las lecturas al margen de las cosas que tengo que leer aquí, que son muchas.

Después de media vida dedicada a lo público, tras ser alcalde de Alicante, vicepresidente de las Cortes, síndic del PSPV, diputado nacional y también senador... ¿Tiene ganas de la jubilación?

Yo voy para 74 años. Lo tengo muy claro. Cuando vine a esta casa en 2019, hace seis años, ya me dije: este es el último destino. Luego, se acabó.

Tras seis años como Síndic, con la experiencia acumulada, ¿cree que la institución debería tener más competencias que las de recomendar?

Sobre eso se ha discutido, ha habido gente que ha dicho que deberían de tener capacidad de sancionar. Yo pienso que no. Esta es la naturaleza de esta institución, y es así en todo el mundo. Es una institución, como dicen los teóricos, de auctoritas moral. El problema es que hoy en día, con el grado de polarización que hay, la auctoritas moral no se le reconoce a nadie, lamentablemente. Y no solamente en este país, sino en ninguno. La salida que algunos dicen de tener capacidad sancionadora nos llevaría al contencioso-administrativo. Para terminar en los tribunales no hace falta el Síndic. Solamente hay un defensor en España que lo tiene, que es el de Navarra. La última vez que hablé me dijo que no había puesto ninguna sanción.

Hablando de autoridad moral y en plena batalla política por la dana... ¿Han recibido especialmente quejas por la gestión de la trágica riada?

Nosotros abrimos tres quejas de oficio que no van a ser quejas de oficio normales, las vamos a convertir en una especie de observatorio de seguimiento de las actuaciones. Queremos ver el tema de la reconstrucción, de la respuesta. Tenemos contabilizadas unas 500 quejas de lo que llamamos “área dana”, que tienen que ver con problemas de otro tipo que se han producido en esa zona y en torno a unas 50 quejas de problemas que han sido ocasionados directamente por la dana. Sobre ellas estamos trabajando. Es un asunto complejo porque los problemas se solapan con las actuaciones de la Justicia.

¿Qué le parece todo lo que se ha hablado durante este año de lo que pasó aquel día...?

Pienso que es gravísimo que se hayan desperdiciado energías en los debates políticos respecto a lo que pasó la tarde del 29-O, que tanto gobierno como oposición han detraído de la gestión de otros problemas de los ciudadanos, incluida la zona de la dana. Lo digo porque de lo que ocurrió el 29 de octubre ya se está ocupando la jueza de Catarroja.

Pensando a un año vista, siendo optimistas, ¿cómo le gustaría que le recordaran tras su etapa al frente del Síndic de Greuges?

Que intenté cumplir con mi obligación y que intenté hacerlo lo mejor que pude y supe. Con eso estaría encantado. Yo primero tengo que estar de acuerdo con mi conciencia y luego, después, respecto al exterior me gustaría que la gente pensara que intenté cumplir con mi obligación.