Toni Pérez considera que Mazón no debe entregar el acta ni renunciar a los privilegios de los expresidentes

La posición del PP de Alicante ante el futuro político de Carlos Mazón queda retratada en un mapa desigual. Mientras el partido permanece en silencio en la mayoría de sus principales alcaldías, el presidente provincial de los populares y de la Diputación, Toni Pérez, ha salido a escena para levantar un muro de contención en torno al exjefe del Consell. Sus palabras dibujan la única defensa explícita entre las voces consultadas, en un momento en el que la continuidad de Mazón como diputado autonómico se ha convertido en un debate abierto tras la difusión de los mensajes que intercambió con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, el día de la riada del 29 de octubre del año pasado.

Otros con mayor responsabilidad en la catástrofe del 29O siguen en sus puestos sin autocrítica Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

Toni Pérez, uno de los dirigentes más próximos al expresidente y con quien mantuvo recientemente un almuerzo en Benidorm que escenificaba esa sintonía, reivindica que Mazón “es el único que ha asumido responsabilidades políticas, y además la máxima, dimitiendo como presidente”. En su valoración introduce, además, una lectura comparativa, al asegurar que otros responsables, a su juicio “con mayor responsabilidad en la catástrofe del 29O, siguen en sus puestos, sin hacer la menor autocrítica, acumulando cargos e incluso medrando”. Y añade que “en el Gobierno de España y en el PSOE están los peores ejemplos de ello y basta acudir a los hechos y la ley para acreditarlo”. Con su respuesta, el también alcalde de Benidorm cierra filas en torno a Mazón y desoye cualquier presión para que entregue el acta.

Decisión “personal”

No todos los alcaldes consultados verbalizan un respaldo tan explícito. El de Torrevieja, Eduardo Dolón, se aferra a la literalidad jurídica para no entrar en valoraciones políticas. Recurre al mensaje de que la renuncia al acta “es personal e intransferible”. “Lo veo como todo el mundo, es personal e intransferible. Los demás no podemos decir nada”, señala, antes de destacar que “el partido no le puede obligar”.

Dolón recuerda que “las actas son personales” y que la legislación española impide retirar el escaño a cualquier cargo electo, ya sea “un concejal, un diputado autonómico o provincial”. En su argumento, cita incluso el precedente de José Luis Ábalos: “Lo vemos con Ábalos, no ha dejado su acta. La ley española tampoco lo recoge, son cuestiones que se quedan en el limbo”. El alcalde torrevejense concluye que “el corazón te puede decir una cosa, pero los estatutos son claros y no puedes quitar el acta a nadie”. Con todo, Dolón apostilla: “Mazón ya ha asumido la máxima responsabilidad al dimitir como presidente”

La renuncia al acta es personal e intransferible y el partido no le puede obligar Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja (PP)

Más allá de estas respuestas, el silencio es la norma en el PP de Alicante. La mayoría de los principales alcaldes declinan pronunciarse sobre si Mazón debería entregar el acta y, en caso contrario, si el partido tendría que exigírsela y, llegado el caso, expulsarlo. Esa falta de posicionamiento público evidencia la incomodidad interna que atraviesa la formación tras la difusión de los mensajes y la presión creciente para que el expresidente dé un paso más.

Una relación reforzada

El respaldo de Toni Pérez no es un gesto aislado, sino la prolongación de una relación política que se ha ido afianzando en los últimos años. El almuerzo que ambos mantuvieron la semana pasada en Benidorm, en un reservado del puerto, simbolizó un frente común en plena etapa de reordenación interna del PP valenciano. Con el partido aún intentando recomponer sus equilibrios tras la dimisión de Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia, la alianza entre el dirigente benidormí y el expresidente ha adquirido una relevancia creciente en el mapa orgánico de la provincia.

El debate sobre el futuro de Mazón ha irrumpido en un contexto especialmente delicado para el PP. La formación vive una transición abierta y sin hoja de ruta definida, con las distintas corrientes pendientes de cómo se encaje la sucesión orgánica y de qué papel jugará el expresidente en adelante.

En paralelo, el PP vive un proceso orgánico tutelado desde Madrid. La dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo quiere culminar antes de Navidad el relevo interno de Mazón y situar a Pérez Llorca también al frente del PPCV, en una operación rápida que evita abrir un congreso y permite a Génova controlar los tiempos. La fórmula, similar a la aplicada tras la salida de Francisco Camps , despeja el camino a un liderazgo único y deja a la organización pendiente de cómo se reordenarán ahora las distintas sensibilidades del partido.